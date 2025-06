Mehdi Taremi è destinato a lasciare l’Inter durante il calciomercato estivo: una pista è destinata a salire nei prossimi giorni, ma con una nuova formula

Sono giorni cruciali per l’Inter nel percorso al Mondiale per club. I nerazzurri affronteranno il River Plate in una partita che deciderà il passaggio del turno o meno, e quindi il posizionamento nel girone, ma potrebbe portare in dote anche introiti importanti per la Beneamata, magari anche per finanziare parte delle operazioni in entrata.

Il budget non sarà consistente e dovrà essere alimentato soprattutto dalle uscite che potrebbero verificarsi da qui al prossimo futuro. In tal senso, un nome che è destinato a lasciare l’Inter è quello di Mehdi Taremi. L’iraniano non ha avuto l’impatto che ci si aspettava in nerazzurro, anche per via di condizioni fisiche che sono state sempre parecchio precarie.

I gol sono stati pochissimi, esattamente come le occasioni create, e nell’opera di ringiovanimento voluta dal club, non c’è spazio per l’iraniano. Per questo, l’entourage del calciatore è alla ricerca di una sistemazione soddisfacente per il ragazzo e per l’Inter, considerando anche che è arrivato a parametro zero dopo l’esperienza al Porto. Nonostante il calciatore sia ancora bloccato a Teheran per via della guerra, qualcosa si sta muovendo nelle ultime ore.

L’Inter cede Taremi: diversi sondaggi, le ultime

Come vi abbiamo riportato già diverse settimane fa, il futuro di Taremi è scandito e sarà lontano dall’Inter. Anche per quanto riguarda la possibile destinazione, arrivano conferme. Secondo quanto ci risulta, le piste più credibili sono quelle turche: il Besiktas è il club che si è fatto avanti per primo, anche nell’ottica dell’addio sempre più probabile di Ciro Immobile. Occhio, però, anche al Fenerbahce.

Anche i club dell’Arabia Saudita alla lunga potrebbero scendere in campo. Le esigenze dell’iraniano potrebbero collimare con quelle del Nottingham Forest, alla ricerca di un bomber con esperienza europea. Ancora non ci sono offerte ufficiali sul tavolo, ma difficilmente le proposte che arriveranno saranno a titolo definitivo.

L’Inter ha siglato un contratto piuttosto lungo con Taremi, per cui cercherà di seguire la strada del prestito oneroso con diritto di riscatto. Con il trascorrere del mercato, però, si potrebbe intraprendere la direzione del prestito secco, che potrebbe comunque permettere all’Inter di risparmiare i soldi dell’ingaggio a bilancio. È chiaro che, se possibile, i nerazzurri daranno priorità al trasferimento a titolo definitivo, in modo da siglare anche una plusvalenza, seppur minima.