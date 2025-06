Calhanoglu dice addio: cessione record dell’Inter, le cifre

Per i nerazzurri sarebbe totale plusvalenza, ma la cessione del centrocampista turco non rientrerebbe nella top 5 delle più remunerative di sempre

Due partite su tre giocate finora dall’Inter al Mondiale per Club, eppure di Hakan Calhanoglu nemmeno l’ombra. La sua assenza però non è dipesa né da scelta tecnica né da motivazioni di carattere disciplinare, quanto piuttosto da un problema fisico che lo attanaglia sin dagli sgoccioli della finale di Champions League persa contro il PSG.

Giunti ormai in prossimità della terza ed ultima uscita dei nerazzurri nella fase a gironi, il centrocampista turco continuerà a restare fuori dai piani di Cristian Chivu, adesso alle prese con nuovi incastri tattici e sperimentazioni.

Per il neo tecnico dell’Inter, però, l’assenza di Calhanoglu in cabina di regia potrebbe diventare ben più fastidiosa da colmare se nelle prossime ore dovesse sopraggiungere la tanto attesa offerta del Galatasaray per il suo cartellino.

Le intenzioni del club di Istanbul sono chiare: sfumata la pista che avrebbe condotto alla permanenza del bomber Victor Osimhen, è tempo di dare il massimo per riportare a casa uno dei migliori calciatori della storia del calcio turco. Da parte sua il desiderio è mutuale, tanto da non esser più così convinto di voler continuare in nerazzurro per un’altra stagione.

Il Galatasaray sarebbe persino disposto ad offrire al calciatore un ingaggio di tutto rispetto, ma prima bisognerà colmare la distanza che li separa ancora dall’Inter. Sotto questo aspetto la dirigenza dei ‘Cimbom’ ha lavorato duramente e potrebbe riuscire ad avvicinarsi alla richiesta minima da 30 milioni.

Plusvalenza Calhanoglu da 30 milioni, ma lo scettro è ancora di Lukaku

Per i nerazzurri, vada come vada, si tratterebbe di una maxi plusvalenza, perché figlia della precedente acquisizione del cartellino di Calhanoglu a parametro zero dal Milan.

L’eventuale bottino da 30 milioni che l’Inter intascherebbe, seppur di un certo impatto sui bilanci, non sarebbe comunque vicino ai cinque incassi più remunerativi derivanti da cessione nella storia del club nerazzurro.

In coda alla speciale classifica c’è infatti Mauro Icardi, venduto per 50 milioni di euro al PSG nel 2020 a seguito di una profonda frattura interna.

Pochi anni dopo è toccata la medesima sorte ad André Onana, ma per motivazioni differenti. Il portiere camerunense, reduce da un’annata fantastica alle dipendenze di Simone Inzaghi, ha salutato l’Inter per 50,2 milioni in direzione Manchester United con il benestare di tutto il comparto dirigenziale nerazzurro.

Al terzo posto spunta Achraf Hakimi, volato anch’egli a Parigi per 68 milioni di euro nell’estate 2021. Sono infine Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku a rubare la scena ai vertici della top 5: lo svedese al Barcellona per 69,5 milioni ed il belga al Chelsea per 113 milioni.