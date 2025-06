Cinque addii a zero, in casa Inter la decisione sembra chiara

Quella cominciata con il Mondiale per Club sarà con tutta probabilità l’ultima stagione all’Inter per cinque giocatori nerazzurri. Ecco chi sono

Un addio all’Inter quasi inevitabile quello che si profila per cinque calciatori nerazzurri che cominceranno la stagione in scadenza di contratto.

Ce n’è anche un sesto, Sebastiano Esposito, tornato dal prestito all’Empoli per disputare il Mondiale per Club, che sarà ceduto subito dopo la conclusione dell’evento. Si è ipotizzato un suo possibile inserimento come contropartita nell’affare Bonny con il Parma ma ci sono anche Como e Fiorentina sulle sue tracce con l’Inter che punta ad incassare almeno cinque milioni dalla sua cessioni. Per gli altri cinque, la fine dell’esperienza in nerazzurro dovrebbe coincidere con la conclusione della stagione appena cominciata.

Cominciamo da Henrikh Mkhitaryan. L’armeno aveva palesato propositi di ritiro dal calcio già in primavera. Ora ha ribadito ulteriormente questa sua intenzione. In un’intervista Repubblica, il numero 22 nerazzurro ha annunciato che la sua carriera si concluderà all’Inter. Nessuna chance di un’esperienza finale in Arabia Saudita o di un ritorno in Armenia. A gennaio, Mkhitaryan compirà 37 anni e non dovrebbe rinnovare ulteriormente di un altro anno con l’Inter.

Chivu alla vigilia di Inter-River: “È tornato il clima buono? Hanno ascoltato i miei consigli, di non leggere giornali e commenti. È passato un mese da Monaco e io leggo sempre la stessa cosa. Se diciamo sempre le stesse cose, non si supera il momento” 📽️@Inter pic.twitter.com/WFOMuXMKz2 — Interlive (@interliveit) June 25, 2025

Inter, gli altri possibili addii in scadenza di contratto

Con l’acquisto di Luis Henrique a destra, l’Inter si è garantita un’alternativa utile a Dumfries e anche a Matteo Darmian che si avvia ai 36 anni, un’età di certo non in linea con il proposito di ringiovanimento dell’organico voluto da OakTree.

Stessa prospettiva anche per Francesco Acerbi e Stephan De Vrij con quest’ultimo che si è guadagnato un ulteriore rinnovo di un anno grazie alle prestazioni di grande livello e affidabilità sfoggiate nel periodo in cui lo stesso Acerbi era infortunato. Un doppio possibile che l’Inter potrebbe fronteggiare con l’acquisto di un nuovo centrale già in questa sessione di mercato.

De Vrij, a 33 anni, è il più “giovane” dei calciatori in scadenza all’Inter. Il difensore olandese ha quattro anni in meno di Yann Sommer, l’ultimo dei nerazzurri con contratto fino al 2026. Titolarissimo con Inzaghi, dovrebbe esserlo anche con Chivu che non stravolgerà, almeno inizialmente, le precedenti gerarchie in tutti i reparti. A differenza dei compagni di squadra, Sommer ha già il sostituto in casa ovvero Josep Martinez.

L’Inter ha investito 15 milioni dal Genoa per acquistarlo la scorsa estate. Una spesa che si è rivelata già azzeccata, viste le prestazioni di Martinez tra febbraio e marzo scorso quando, in un momento molto delicato dell’annata tra duello scudetto con il Napoli e ottavi di Champions, ha dovuto sostituire Sommer, infortunato alla mano. Proprio in vista dell’inevitabile avvicendamento con il portiere svizzero, non è escluso che Chivu possa concedere più spazio a Martinez in questa stagione. Addio di Sommer che impone all’Inter anche l’acquisto di un nuovo secondo portiere.