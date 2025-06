Rovella-Inter, offerta choc: “Follia più totale”

L’Inter è accostata con forza a Nicolò Rovella in sede di calciomercato: offerta choc per il centrocampista della Lazio

Tra poche ore l’Inter sfiderà il River Plate al Mondiale per club in una partita fondamentale per portare avanti l’avventura intercontinentale dei nerazzurri. Allo stesso tempo, il calciomercato scorre e potrebbe portare in dote novità molto interessanti per la Beneamata, praticamente in ogni zona del campo.

Una delle trattative più calde, e potenzialmente ancora in piedi, resta quella che potrebbe portare Hakan Calhanoglu a vestire la maglia del Galatasaray. Il centrocampista turco è pronto ad aprire a questa possibilità, ma non sarà facile arrivare al regista perché la valutazione dell’Inter resta sui 40 milioni di euro.

In caso di partenza dell’ex Milan, uno dei primi nomi fatti per sostituirlo resta quello di Nicolò Rovella. Il calciatore della Lazio piace molto e da tempo alla Beneamata, tanto che oggi si è parlato proprio di un’offerta da 40 milioni pronta per i biancocelesti per sostituirlo.

I tifosi dell’Inter contro la maxi offerta a Rovella

Molti tifosi si sono esposti su X per commentare questa notizia. In un calciomercato in cui l’Inter non sembra affatto disposta a spendere cifre astronomiche, spendere così tanto per Rovella, secondo molti, non è affatto una buona idea.

Un utente pensa addirittura che si tratti di “follia più totale”, non proprio parole carine per descrivere il pressing in aumento per il regista. In ogni caso, i tifosi possono stare tranquilli, perché l’operazione non è affatto vicina a concretizzarsi.

Rovella 50

Ricci 25

Siamo alla follia più totale.

Vagnati, oltre a non saper acquistare, ha dimostrato un’altra volta di non saper neanche vendere.

Grazie di tutto Samu.#cairovattene pic.twitter.com/U9kiuCmENv — Pietro Ferrero (VANOLIANO) (@socceremotion) June 25, 2025

Ma perché sta fissazione per Rovella. A me piace e può sicuramente diventare più forte, ma non è Pirlo né un fenomeno. 40 ml sono una follia, 50 peggio mi sento. Spero siano illazioni. Rovella vale 30 milioni. Chala è nettamente, ma nettamente superiore. — Andrea Oliani (@AOliani2) June 25, 2025

Claudio Lotito è determinato a trattenere il regista, che si trova benissimo a Roma e vuole mettere radici nella Capitale. L’unico modo per farlo partire sarebbe tramite il pagamento della clausola rescissoria da 50 milioni di euro. E a quel punto sì, non ce ne vogliate, non sarebbe proprio una grande idea. E si può pensare di trovare altro sul mercato, magari all’estero.