DIRETTA Mondiale per Club, Inter-River Plate: segui la cronaca LIVE in tempo reale

I nerazzurri di Cristian Chivu affrontano gli argentini di Gallardo nella terza giornata della fase a gironi del torneo iridato. Segui la Diretta Live del match

L’Inter gioca contro il River Plate a Seattle in un match valido per la terza e ultima giornata del Gruppo E del Mondiale per Club. Una sfida tra due formazioni appaiate in testa alla classifica a quota 4 punti che sarà diretta dall’arbitro uzbeko Tantashev.

Da un lato i nerazzurri di Cristian Chivu, che recupera almeno l’esterno olandese Dumfries che ha saltato le prime due uscite, è reduce dalla vittoria in rimonta sugli Urawa Red Diamonds grazie ai gol di Lautaro Martinez e Carboni, che ha fatto seguito al pareggio contro il Monterrey. L’obiettivo è quello di trovare un altro successo per prendersi il primo posto del girone, ma basterebbe anche un pareggio per essere certi del passaggio del turno.

Dall’altro lato i Millonarios di Marcelo Gallardo, che a loro volta vengono dalla vittoria sui giapponesi e dal pareggio coi messicani, devono vincere per non dipendere dal risultato dell’altra gara. Attenzione al ‘biscotto‘: con un pareggio con tanti gol (da 2-2 in poi) passerebbero entrambe agli ottavi. La gara sarà trasmessa in tv in chiaro su Italia 1 e sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone sulle app di Dazn. e di Mediaset Infinity. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Lumen Field’ tra Inter e River Plate live in tempo reale.