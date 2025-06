Inter, colpo spettacolare di Ausilio: “Sembra Zidane”

Tifosi in visibilio per la grande prova di carattere del nuovo acquisto nerazzurro: “Che show contro il River Plate!”

Nella cornice del Lumen Field di Seattle, l’Inter ha chiuso la fase a gironi e centrato la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club battendo con un secco 2-0 il River Plate.

Seppur non entusiasmante di suo, l’approccio degli argentini è stato eclissato dall’ottima prestazione dei nerazzurri di Cristian Chivu, offensivamente propositivi e finalmente efficaci sotto rete.

Il collettivo lascia poi il posto alla sfera individuale: hanno brillato Pio Esposito e Alessandro Bastoni su tutti, ma non è passato inosservato neppure l’ingresso di uno dei due nuovi acquisti portati a Milano da Piero Ausilio nelle scorse settimane. Un profilo che agli occhi dei più curiosi appare già promesso a fare grandi cose con la maglia dell’Inter, nello stile dei grandi del passato. Vedi il paragone con un certo Zinédine Zidane.

Non si tratta del brasiliano Luis Henrique, ancora lontano dal buono stato di forma che lo aveva caratterizzato nella prima metà della passata stagione in Ligue 1, quanto piuttosto del centrocampista croato Petar Sucic.

L’ex Dinamo Zagabria ha registrato la terza apparizione ufficiale dal suo arrivo in nerazzurro. Gli sono bastati ventotto minuti di gioco da subentrante a Nicolò Barella per far ricredere tutti coloro i quali erano rimasti delusi dal suo esordio contro il Monterrey, sfoggiando una prestazione davvero degna di nota.

Sucic incanta subito i tifosi dell’Inter per qualità e carattere: “È già pronto”

Lucido, composto e brioso, Sucic ha mostrato da subito tutte le sue qualità offensive in più di un’occasione. Dalla serpentina che ha di fatto aperto la strada al filtrante per Mkhitaryan, rimasto solo di fronte alla porta; all’imbucata decisiva per l’attesissimo gol del portentoso Esposito.

Tutto sembra aver funzionato nel modo giusto e i presupposti per far sì che questo possa ripetersi ci sono tutti. Intanto i tifosi hanno iniziato ad elogiarlo sui social, aprendo a paragoni incredibili.

La prestazione di Sucic contro il River Plate è la migliore risposta a tutti i capiscioni di calcio che lo avevano già stroncato dopo una sola partita. — Paolo Spinello (@SpinelloPaolo) June 26, 2025

Qualche considerazione dopo il girone:

Sucic è più pronto di quanto pensassi

Pio è forte ma ha senso resti solo se gioca

Valentin ha caratteristiche che ci possono aiutare a cambiare assetto in partita

Va trovato un sostituto credibile mi Miki

Asla si giova del giocare spesso — My name is Bond, Repaid Bond (@senorhanda) June 26, 2025

Le premier but de Pio Esposito avec l’Inter. ⚽️

La première passe décisive de Petar Sucic avec l’Inter. 🅰️ 💎 pic.twitter.com/aLC8x1lEY3 — Inter FR (@InterMilanFRA) June 26, 2025

Vedere Asllani e Acerbi indicare il passaggio indietro e Sucic che si gira e va verso la porta avversaria è commovente. https://t.co/eYqjUkmGLN — Luca Ben Belaid (@LucaBen80) June 26, 2025

Il Sucic show — #AusilioOut (@asfcim) June 26, 2025

Sucic in 20 minuti ha fatto più di Zielinski per una stagione intera https://t.co/rlBXlXNo1R — Pupi81⭐⭐2️⃣0️⃣🖤💙 Le 22.43 del 22 Aprile ✍ (@_Pupi81_) June 26, 2025

sucic a un certo punto sembrava zidane — kappa🇦🇱 FC ZINGARIA (@kappaaua) June 26, 2025

Sucic is a BALLER 😭♥️ https://t.co/crnrVGLCwA — 👑🐉 Perisnitch 🌟🌟 (@snajaths) June 26, 2025

Due cose sui calciatori del momento di casa @Inter alla @FIFACWC. La caratteristica più impressionante del #Sucic visto finora, anche nei frangenti in cui ha faticato, è il mix di visione di gioco e precisione delle traiettorie di passaggio, che davvero rasenta la perfezione. ⬇ pic.twitter.com/B6Q7fXAjRh — Interismo e contraddizione (@LucaCianca5) June 26, 2025

Comunque qui Sucic valuta di avere spazio in una frazione di secondo e lo aggredisce immediatamente. Personalità — God Saved Christian Eriksen (@abartesaghi) June 26, 2025

Come noto, Sucic si è aggregato al gruppo nerazzurro in via ufficiale qualche giorno prima della partenza per gli Stati Uniti, ma l’operazione di trasferimento era ormai stata chiusa da tempo.

L’Inter lo ha prelevato dal club croato della Dinamo Zagabria per appena 14 milioni di euro, bonus esclusi: un vero affare per palati fini. Gran colpo di Ausilio.