Marotta ha trovato il nuovo Pogba: colpo incredibile per l’Inter

Il giovane centrocampista incanta le big all’Europeo Under-21 con numeri straordinari che ricordano l’ex Juventus

Sono trascorsi quasi due anni dall’ultima volta in cui Paul Pogba ha preso parte ad una partita ufficiale di campionato. Era il 3 settembre 2023, Empoli-Juventus. Poi la pesantissima squalifica di quattro stagioni per doping, infine ridotta a diciotto mesi.

Oggi il centrocampista francese, separatosi dai bianconeri lo scorso novembre e dunque svincolato, è pronto a ripartire dal Monaco. Potrebbe volerci altro tempo per rivederlo giganteggiare lungo la mediana ai massimi livelli, ma Pogba non si farà attendere oltre: qualità e talento, del resto, non si perdono mai.

Il suo desiderio ultimo resta quello di fare persino ritorno in Nazionale, nonostante le tante difficoltà che potrebbe incontrare lungo il suo cammino. Una su tutte, la ‘minaccia’ delle altrettanto talentose proposte che il comparto giovanile francese sta facendo sorgere in mediana.

A tal proposito, l’Under-21 alle dipendenze di Gerard Baticle vede già numerose conferme: da Soungoutou Mangassa del Monaco all’ex Inter, Lucien Agoumé. Passando poi per Andy Diouf del Lens e Felix Lemarechal dell’RC Strasburgo.

Colui che però ha destato il maggior numero di attenzioni nelle ultime settimane corrisponde al nome del ventunenne Djaoui Cissé, non a caso accostato tanto a Youssouf Fofana del Milan per prestanza fisica quanto allo stesso Pogba per alcuni colpi specifici.

Cissé fa magie con la Francia e le grandi lo inseguono, occasione per Marotta

Fresco di rinnovo di contratto con lo Stade Rennes fino a giugno 2029, Cissé ha conquistato un posto di rilievo nella rosa del club francese soltanto dallo scorso gennaio.

Per tutta la seconda metà di stagione ha totalizzato un numero crescente di apparizioni in Ligue 1 raccogliendo altissimi consensi, al punto da conquistare la convocazione per gli Europei Under-21 proprio con rappresentativa francese.

Dopo aver presenziato la partita inaugurale contro il Portogallo soltanto in panchina, Cissé ha giocato per un solo minuto contro la Georgia prima di fare terra bruciata dietro di sé nei novanta minuti che lo hanno visto protagonista contro la Polonia. Schierato sulla trequarti nell’occasione, ha messo a segno due reti che sono valse alla Francia il 4-1 definitivo sugli avversari e la qualificazione al turno successivo della competizione.

Il calciatore ha poi replicato una prestazione solidissima in qualità di mediano anche nel quarto di finale giocato contro la Danimarca, impreziosendola con un’ulteriore rete. Ci si aspettano magie simili anche in futuro.

Fronte mercato, Cissé ha destato l’interesse delle grandi realtà europee – fra cui anche italiane come Milan e Roma – e l’Inter potrebbe continuare a seguirlo per tutto l’arco della prossima stagione in vista di potenziali operazioni future.