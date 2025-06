Non solo Dumfries-Acuna, maxi rissa Inter-River: cosa è successo prima degli spogliatoi

Inter-River Plate è terminata con la vittoria dei nerazzurri, ma anche una maxi rissa che ha coinvolto tutti: cosa è successo prima degli spogliatoi

La terza giornata del girone del Mondiale per club costituiva l’ora dei verdetti, quelli da cui proprio non è possibile sfuggire. La partita tra Inter e River Plate era un match da dentro o fuori e i nerazzurri hanno mostrato la loro crescita in un match non semplice da approcciare.

Fin da inizio gara, si è capito che gli argentini non avrebbero mai tirato indietro la gamba, sono intervenuti in maniera piuttosto dura su ogni pallone. L’Inter, allo stesso modo, anche se con molta più correttezza, è stata al gioco, dimostrando di poter comunque vincere contrasti e facendo prevalere la qualità nella gestione del pallone.

Alla fine, una volta constatata l’inferiorità e un’eliminazione incombente, il River non ha potuto far altro se non buttarla sulla rissa da strada. Ci sono stati due espulsi nel corso dei 90 minuti più recupero, ma l’episodio più in vista è stato quello tra Dumfries e Acuna. I due hanno dato vita a molti duelli fisici, ma l’esterno argentino, dopo aver provocato per tutta la partita l’olandese, ha deciso anche di partire all’inseguimento folle al fischio finale.

Cosa è successo alla fine di Inter-River

Non è stata una bella scena da vedere. Le telecamere hanno subito seguito Acuna, che ormai non aveva nulla da perdere, mentre l’Inter correva negli spogliatoi per evitare il peggio. È corso in campo anche Cristian Chivu, che aveva fiutato ciò che stava succedendo e ha cercato di placare gli animi, soprattutto dell’esterno avversario.

In realtà, oltre a quest’episodio, ce n’è stato un altro che non è stato mostrato a favor di telecamera, ma è stato raccontato da ‘Dazn’. Ci sarebbe stato un altro parapiglia, con altri protagonisti, all’ingresso degli spogliatoi. Le due parti non sono arrivate alle mani, per fortuna, e gli animi si sono calmati subito dopo.

😡 Acuña’nın Denzel Dumfries’e ırkçı bir hakarette bulunduğu iddia ediliyor. 😤 Dumfries bir anda çileden çıktı, tünelde River Plate personeli tarafından uzaklaştırıldı. pic.twitter.com/rbhOe8tdOK — Calcio Türkiye 🇹🇷🇮🇹 (@CalcioTurkey) June 26, 2025

Non è comunque accettabile l’atteggiamento avuto dal River, che ha messo la partita sui binari della rissa da strada fin dal primo contrasto. È già storia, però, e l’Inter può guardare avanti, a un avversario difficile come il Fluminense, che non vorrà regalare nulla ai nerazzurri. Ma non voleva farlo neanche il River.