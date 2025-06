Nuovo duello con la Juve, colpo messicano per l’Inter

Il club nerazzurro lavora alla costruzione della rosa in vista della nuova stagione: ennesima battaglia di mercato coi bianconeri

Dopo la batosta di Monaco di Baviera, che ha chiuso una stagione caratterizzata dall’ottima competitività mostrata su tutti i fronti dall’Inter, non tradottasi però in alcun trofeo da mettere in bacheca, la squadra nerazzurra, rivoluzionata dall’addio di Simone Inzaghi e dall’avvento di Cristian Chivu, è tornata in campo affrontando il Monterrey nella prima giornata del Mondiale per Club.

Il pareggio ottenuto in rimonta dopo l’iniziale vantaggio dei messicani firmato dal veterano Sergio Ramos ha evidenziato una condizione mentale che probabilmente ancora risente dello shock subìto nella finale di Champions League.

Anche fisicamente i protagonisti in campo – per la maggior parte presenti anche nella disfatta contro il PSG – hanno mostrato di essere ancora lontani da una condizione fisica accettabile. Tutto previsto, in qualche modo, ma non per questo non degno dell’attenzione e della dirigenza e dello stesso staff tecnico.

Forse proprio per questo Marotta e soci sono già molto attivi sul fronte del mercato in entrata: una campagna di rafforzamento che probabilmente, nell’estate già in corso, potrebbe essere condotta con maggior libertà d’azione, considerando i cospicui introiti accumulati proprio dall’ottimo percorso fatto in Champions League.

Inter, parte l’assalto al difensore? Possibile lotta con la Juve

Proprio nel Monterrey è iniziata, a livello di serie professionistiche, la carriera di Johan Vasquez, il centrale 26enne messicano arrivato in Italia nel 2021 per iniziativa del Genoa.

Dopo una prima stagione con la maglia del Grifone, il centro americano è passato in prestito per una stagione alla Cremonese. Tornato in Liguria l’anno successivo, Vasquez è stato protagonista di due ottime stagioni nelle fila del club rossoblù, aumentando a dismisura il suo status e la sua valutazione di mercato.

Considerando l’ancor giovane età ma anche la buona esperienza ormai accumulata in Italia, il messicano è inevitabilmente finito nel mirino di alcune big di Serie A. Tra queste l’Inter, forte anche di un rapporto privilegiato con la società genovese, è in pole position per il suo acquisto.

Sul calciatore c’è però anche la Juve, ancora indecisa se rinnovare o meno i vari prestiti dei difensori arrivati lo scorso gennaio per iniziativa del duo Giuntoli-Motta, ora non più alle dipendenze del club bianconero. L’ennesimo derby di mercato è pronto ad infuocare l’estate di calciomercato: servono almeno 25 milioni di euro per convincere il Grifone a privarsi del suo gioiello.