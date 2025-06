Occhio Inter, il Milan ora spinge: può saltare l’obiettivo

Il Milan è vicino a chiudere il secondo acquisto di questa sessione di mercato. Per l’Inter ormai le possibilità sono minime

Qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club e nuovo acquisto in arrivo per l’Inter. Mancano davvero gli ultimi dettagli per definire l’approdo in nerazzurro di Yoann Bonny dal Parma.

Nonostante gli inserimenti di Napoli e Stoccarda, l’Inter ha mantenuto il vantaggio acquisito in precedenza. Mercoledì c’è stato un nuovo contatto tra le due dirigenze per sbloccare definitivamente la trattativa. Bonny diventerà il nuovo attaccante dell’Inter per 25 milioni, un acquisto certamente gradito anche a Chivu che ritrova il centravanti che ha già allenato nei suoi tre mesi al Tardini.

Dopo Bonny, i nerazzurri potrebbero sondare nuovamente il Manchester United per Rasmus Hojlund per un eventuale prestito, formula non gradita ai Red Devils che vogliono una cessione a titolo definitivo. Con la conferma sempre più probabile di Esposito, Hojlund può sostituire Taremi per il quale l’Inter è disposta a valutare offerte per la cessione di almeno 5 milioni.

Inter, obiettivo ormai svanito: lo prende il Milan

Sistemato l’attacco, l’Inter potrebbe poi intervenire a centrocampo qualora si concretizzassero le cessioni di Calhanoglu e Asllani. A sostituire uno dei due possibili partenti non sarà Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino, da settimane accostato ai nerazzurri, è a un passo dal Milan. Dopo le dichiarazioni congiunte di Tare e Furlani sulla volontà dei rossoneri di rinforzare il centrocampo con almeno due acquisti, il Milan, forte già di un’intesa di massima con Ricci, ha accelerato i contatti con il Torino.

La conferma ulteriore di una trattativa già molto avanzata è arrivata da Gianluca Di Marzio nel corso dell’ultima puntata di Calciomercato L’Originale, andata in onda ieri sera su Sky. Il Milan punta a chiudere a 25 milioni più bonus. Tare vuole concludere l’affare al più presto per mettere Ricci subito a disposizione di Allegri per il raduno pre campionato, fissato al 7 luglio a Milanello.

Milan che non si fermerà a Ricci per rinforzare la mediana. Annunciato Modric, i rossoneri acquisteranno almeno un altro centrocampista. Xhaka e Jashari, gli obiettivi su cui Tare sta lavorando con Bayer Leverkusen e Bruges restii alla cessione di entrambi. E l’Inter ? Svanito Ricci, i nerazzurri sono costretti a virare su altri obiettivi per rimpiazzare chi eventualmente sarà ceduto. E’ di stamane l’indiscrezione di un concreto interessamento dell’Inter per Lucas Da Cunha del Como, calciatore che i lariani considerano incedibile. Decisamente più difficile arrivare a Ederson dell’Atalanta, sul quale c’è sempre l’Al Hilal di Simone Inzaghi.