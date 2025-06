Assalto a Carlos Augusto: il sì dell’Inter a un’offerta irrifiutabile | INTERLIVE

All’Inter sono soddisfatti del suo apporto e della sua crescita. Una cessione, tuttavia, non è esclusa a priori

Se arrivasse l’offerta giusta, se ne potrebbe parlare… Il prezzo non è mai stato stabilito, dato che il giocatore non è sul mercato. Ciononostante, il club nerazzurro ha già un’idea… per aprire alla cessione del laterale brasiliano arrivato tre anni fa dal Monza l’offerta dovrebbe essere vicina ai 30 milioni di euro. C’è chi pensa che Carlos Augusto sarebbe potuto finire nella lista dei cedibile nel caso in cui Simone Inzaghi fosse rimasto. Ma con l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter, il brasiliano sembra aver acquistato maggior rilevanza in rosa.

Negli scorsi giorni si è parlato di un Augusto più inquieto del solito. Secondo più fonti, il brasiliano avrebbe espresso il desiderio di giocare di più. Anche a fronte delle non eccezionali prestazioni da parte di Federico Dimarco, l’ex Monza avrebbe dunque chiesto più spazio. In realtà, nell’ultima stagione Carlos Augusto è stato un comprimario: ha ottenuto un ottimo minutaggio e ha dimostrato di sapersi adattare alle esigenze nerazzurre. Qualcosa è forse cambiato nel momento in cui sono diffuse le voci di un interessamento da parte dell’Atletico Madrid.

L’Atletico, e non solo, ha provato un approccio serio per Carlos Augusto. Ma, come confermato a Interlive, il club nerazzurro ha fatto muro. Ci sta che il laterale vorrebbe avere più spazio. Ma è molto probabile che Chivu gli abbia già parlato e che gli abbia spiegato di contare molto sul suo apporto. L’Inter lo lascerebbe partire, o comunque ragionerebbe su una cessione del brasiliano, solo in caso di proposta davvero irrefutabile.

L’Atletico ci riproverà? Molto probabilmente, no. I colchoneros hanno già voltato pagina. Simeone ha infatti insistito affinché la società gli comprasse Matteo Ruggeri dell’Atalanta (si parla di un affare da circa 20 milioni di euro) subito dopo l’offerta rifiutata per Carlos Augusto. Intanto, proprio Augusto, in una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ha confermato di essere felice in nerazzurro.

Carlos Augusto rimane, a meno da offerte sui 30 milioni

L’ex Monza ha parlato della sua emozione dal passare da una squadra in lotta per la salvezza a un club che ha vinto lo Scudetto e poi ha giocato la finale di Champions. Ha raccontato di Chivu, delle sue nuove idee e sulla mentalità che sta costruendo con la squadra. “Il mister ci fa stare bene insieme e sta portando idee leggermente diverse da prima. C’è più verticalità su palla rubata, più pressione quando perdiamo il possesso, forse anche più cattiveria, combattere senza paura di fare falli“. Una frecciata a Inzaghi?

Il brasiliano ha anche detto di aver un ottimo rapporto con Dimarco: “Siamo l’Inter e c’è bisogno di più mancini. Nel calcio parole come rivalità e concorrenza non sono parolacce“. Non ha parlato di mercato. Ha detto solo di essere felice all’Inter e di voler dare il massimo durante questo Mondiale per Club, anche per dimenticare il più presto possibile la sconfitta in finale di Champions contro il PSG.

In Inghilterra, scrivono da qualche giorno che potrebbe essere l’Arsenal il prossimo club a fare un’offerta per l’ex Monza. Di sicuro, i Gunners tengono d’occhio il laterale sinistro dell’Inter già da qualche mese. A dirigere la situazione sarebbe Andrea Berta, l’attuale direttore sportivo della squadra inglese. In precedenza, Berta ha gestito il mercato dell’Atletico e ha più volte caldeggiato l’ingaggio dell’ex Monza.

Anche la Juventus sul brasiliano?

Alcuni blog concentrati sul mercato della Juventus stanno parlando di un possibile interesse bianconero per Carlos Augusto. In caso di partenza di Cambiaso, la Juve potrebbe dunque sondare l’ex Monza. Anche TuttoSport ha rilanciato la suggestione. Sembra tuttavia molto complicato che la Juve possa soffiare il laterale all’Inter.

La corsa per ingaggiare il terzino sinistro Carlos Augusto è dunque appena incominciata. L’Inter, intanto, cerca di piazzare TJ Buchanan. Ora il canadese è un esubero. Il Villareal non lo ha riscattato per i 13 milioni pattuiti. Ma non è detto che abbia già mollato l’idea di trattenere Buchanan. Il club spagnolo potrebbe quindi trattare ancora con l’Inter per chiedere uno sconto. Il canadese piace anche all’Atalanta e al Toro.

All’inizio del ritiro estivo, oltre a Tajon Buchanan e ad Aleksander Stankovic, dovrebbe essere presente ad Appiano anche Zinho Vanheusden, di ritorno dal prestito al Malines. Il club belga poteva riscattarlo per 3 milioni ma non lo ha fatto. L’Inter dovrà piazzare anche lui. Potrebbe anche finire in U23…