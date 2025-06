È fatta, ha firmato il contratto con l’Inter: “È un onore”

Staccato il pass per gli ottavi del Mondiale per Club, la società nerazzurra ha blindato un gioiello del suo settore giovanile

Sette punti nelle prime tre uscite stagionali e primato nel Gruppo E della nuova affascinante kermesse organizzata dalla FIFA che sta tenendo incollati davanti allo schermo i tifosi di tutto il mondo. Pur tra qualche difficoltà, del resto assolutamente prevedibile, la nuova Inter di Cristian Chivu è partita col piede giusto al Mondiale per Club.

Tra rotazioni obbligati e big che devono ancora recuperare dagli acciacchi della stagione precedente – di fatto mai veramente finita, vista la vicinanza della finale di Champions del 31 maggio con il viaggio verso gli States – la squadra nerazzurra ha finora fatto il suo, fregiandosi anche di una prestigiosa vittoria, l’ultima in ordine di tempo, ottenuta contro il sempre temibile River Plate.

Intanto, negli uffici di Viale della Liberazione, la dirigenza è alacremente impegnata nella chiusura di affari che solo superficialmente possono essere definiti ‘minori’. La grande fucina di talenti emersa dal settore giovanile – esplicitata dalla convincente vittoria del campionato Primavera lo scorso maggio – impone delle riflessioni.

Alcuni gioielli della squadra Under 19 – come Giacomo de Pieri – sembrano già pronti per un’esperienza in prestito in Serie B funzionale alla loro crescita personale. E anche agli interessi della stessa Inter, che tra qualche tempo potrebbe trovarsi dei giocatori già formati e magari pronti per dare il loro apporto in prima squadra.

Ci sono però anche dei profili che, ancora senza contratto perché appena maggiorenni, era assolutamente necessario proteggere dalle lusinghe provenienti per lo più dall’estero.

Della Mora, l’Inter mette nero su bianco: primo contratto

Tommaso Della Mora, giovane terzino dell’Inter Under 20, ha da poche ore firmato il suo primo contratto da professionista con il club nerazzurro. Il classe 2006 è stato uno dei protagonisti della brillante stagione della squadra guidata da Andrea Zanchetta, culminata con la conquista del titolo di categoria.

Dopo un’annata da titolare come punto di riferimento sulla fascia, il giovane esterno ha deciso di proseguire la sua avventura con la maglia dell’Inter, dimostrando attaccamento ai colori e volontà di crescere ancora all’interno del progetto meneghino.

La firma sul primo contratto da professionista è stata sublimata anche da un messaggio condiviso sui social, dove il giocatore ha scritto: “Onorato di poter continuare a lottare per questi colori”, accompagnando il post con una foto della firma e della maglia nerazzurra.

Con questo contratto, valido fino al 30 giugno del 2027, Della Mora entra ufficialmente nel mondo del professionismo, confermando le ottime sensazioni che ha lasciato sul campo in questa stagione. Un passo importante per lui, ma anche per l’Inter, che continua a puntare forte sul talento formato in casa.