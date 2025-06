“Non capisco perché non è voluto andare all’Inter”: ora lo svendono a 10 milioni

Svelato un retroscena sui nerazzurri, ma certi treni di calciomercato passano una volta soltanto. Il doppio annuncio in diretta

Mentre mister Chivu e la squadra sono impegnati negli Stati Uniti nel Mondiale per Club, gli uomini mercato dell’Inter sono al lavoro per costruire la rosa della prossima stagione. Ci saranno di certo nuovi innesti rispetto ai calciatori attualmente a disposizione del tecnico rumeno, mentre qualcuno di quelli che stanno partecipando alla spedizione oltre oceano verranno ceduti. Il primo obiettivo è quello di liberarsi dei giocatori in esubero.

Un problema che non vale soltanto per il club di Viale della Liberazione, bensì per tutti quelli di Serie A. I nerazzurri, perlomeno, hanno messo a posto i conti con la Uefa e non sono costretti a fare cessioni entro il prossimo 30 giugno. Non si può dire lo stesso della Roma. Già sanzionata con una multa un anno fa, la società capitolina ha bisogno di fare una decina di milioni di euro di plusvalenze in pochi giorni per non violare di nuovo il fair play finanziario.

I giallorossi stavano risolvendo i loro problemi con la cessione del terzino sinistro Angelino per oltre 20 milioni di euro all’Al Hilal. Ma poi la squadra di Simone Inzaghi è tornata sui suoi passa ed ha preferito prendere Theo Hernandez dal Milan in quel ruolo. Spetta ora al nuovo direttore sportivo Massara, coadiuvato da Ranieri e Gasperini, riuscire a piazzare qualche giocatore che non rientra nel nuovo progetto. Tra questi figura persino il capitano Lorenzo Pellegrini.

Calciomercato, Pellegrini all’Inter: “A gennaio la famiglia preferì aspettare”

Nella scorsa sessione invernale di calciomercato, si parlò molto di un possibile approdo di Pellegrini ad Appiano Gentile, magari in uno scambio che avrebbe riportato Frattesi nella Capitale. A dodici mesi dalla scadenza del contratto, la situazione è molto cambiata: “Se arriva qualcuno che offre anche solo 10-15 milioni di euro entro il 30 giugno, la Roma è ben felice di cederlo” ha detto il giornalista Roberto Maida a ‘Radio Radio’.

Il problema è che adesso Pellegrini è fermo ai box per infortunio e non rientrerà prima di settembre, quindi difficilmente qualcuno si farà avanti per lui. “Non capisco perché non è voluto andare all’Inter, avrebbe fatto la finale di Champions League… – ha aggiunto l’opinionista Enrico Camelio alla stessa emittente – Ora avrebbe avuto un contratto lungo, ma ha rifiutato i nerazzurri a gennaio. Ha fatto quel gol nel derby contro la Lazio che ha cambiato tutto e ha scelto di restare. C’era questa possibilità con l’Inter, ma la famiglia ha preferito aspettare”.