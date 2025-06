Pio Esposito via dall’Inter, svolta definitiva: ora c’è l’annuncio UFFICIALE

Le parole dell’agente Mario Giuffredi sulle chance di addio del giovane centravanti nerazzurro, protagonista al Mondiale per Club

Fino a qualche mese fa era soltanto un sogno, ben custodito all’interno di un cassetto. Magari il cassetto del comodino sito vicino a quel letto che per una stagione intera ha conciliato il suo sonno, mentre si trovava a La Spezia per fare esperienza fra i professionisti.

Da un paio di settimane, però, Francesco Pio Esposito può dire di aver finalmente iniziato a realizzarlo, quel sogno. Con la chiamata di Cristian Chivu per un posto al Mondiale per Club, il promettente attaccante di Castellammare ha avuto la prima occasione. Sfruttata in pieno di lì a poco, sia all’esordio contro gli Urawa Reds che soprattutto contro il River Plate.

Alla soddisfazione dell’assist ha unito l’entusiasmo del gol: due perle che hanno fatto impazzire i tifosi, sempre più timorosi del fatto che il peso offensivo dell’Inter potesse per un’altra stagione ancora gravare sulle sole spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Adesso però ogni dubbio può esser fugato, perché Esposito non vuol pensare ad altre destinazioni che non siano Milano. Anche l’Inter ed il suo agente la vedono allo stesso modo: un chiaro indizio sulla sua permanenza all’Inter.

Pio Esposito blindato dall’Inter, l’agente: “Non lo vendono per nessuna cifra”

Il grandissimo impatto prestazionale di Esposito nelle prime due uscite ufficiali con indosso la maglia dell’Inter hanno scatenato tanto i tifosi quanto anche le pretendenti sul mercato che già lo avevano tenuto d’occhio nel corso dell’annata vissuta in prestito allo Spezia in Serie B.

Prima ancora che potessero sopraggiungere offerte concrete per la cessione, però, l’Inter ha voluto render note le proprie intenzioni sul futuro del proprio tesserato. La parola è quindi passata direttamente all’agente Mario Giuffredi, che cura gli interessi di Esposito.

“L’Inter crede molto in lui. Non lo vende. Nè per 25 milioni, né per altre cifre. Ha rinnovato fino a giugno 2030 e tutti aspettiamo di vederlo giocare con la maglia nerazzurra”, ha raccontato apertamente il procuratore.

A conti fatti, dunque, il club di Viale della Liberazione avrebbe sciolto le proprie riserve e tolto ufficialmente Pio Esposito dal mercato, privandolo a pretendenti del calibro di Torino, Bologna e Fiorentina. Destinata invece a tramontare la pista per Rasmus Hojlund, sua prima alternativa al ruolo.