Serie A, solito ritornello: “Inter squadra più forte, favorita per lo scudetto”

I nerazzurri sono passati da Inzaghi a Chivu in panchina, ma la musica non cambia. C’è sempre chi mette pressione nella corsa al prossimo tricolore

Sebbene sia arrivato in fondo a quasi a tutte le competizioni, l’Inter ha chiuso la stagione 2024-25 senza vincere un trofeo. Anche per questo a inizio mese è maturata la separazione tra il club nerazzurro ed il suo allenatore Simone Inzaghi, il quale ha deciso di accettare la ricchissima offerta dell’Al Hilal anche per smaltire la delusione. Al suo posto in panchina è arrivato Cristian Chivu, un semi esordiente, che avrà il compito non semplice di provare ad aprire un nuovo ciclo.

Di certo la rosa nerazzurra, la più anziana età media della scorsa Serie A, ha bisogno di essere ringiovanita oltre che rinforzata. Il timore di qualche tifoso è che possa volerci del tempo prima di costruire una squadra in grado di competere di nuovo per lo scudetto o addirittura capace di centrare la finale di Champions League. Eppure dopo anni in cui tanti addetti ai lavori sostenevano che solo l’Inter poteva non vincere lo scudetto, la musica sembra non essere cambiata nemmeno ora che il titolo è andato al Napoli di Conte.

“Al Mondiale per Club l’Inter mi ha dato l’idea di essere una squadra che ha bisogno di assestarsi e non poteva essere altrimenti – ha detto Alessandro Melli al sito ‘news.superscommesse.it’ – Ma penso ancora che resti la squadra più forte del campionato: non si può dimenticare quello che ha fatto fino a un mese fa. È ancora presto per dare un giudizio definitivo, perché occorre prima vedere all’opera diversi calciatori. Chivu è in fase di sperimentazione, ma i nerazzurri restano lo stesso una delle favorite allo scudetto“.

Finale Champions, Melli: “Terremoto calcistico, ma l’Inter saprà riprendersi”

L’opinione più diffusa è che l’Inter abbia ancora addosso le scorie della finale di Champions League persa 5-0 contro il Psg. E che i calciatori siano stanchi fisicamente e mentalmente: “La gara contro il Paris Saint-Germain ha rappresentato un piccolo terremoto calcistico – prosegue l’ex calciatore di Parma e Milan – E’ vero che arrivare in una finale è un obiettivo che in pochi sono in grado di raggiungere, ma il risultato ha sancito una differenza netta tra le due formazioni”.

Per quanto riguarda il futuro, infine, Melli sembra fiducioso e rassicura così i supporter nerazzurri: “Penso che ci siano tutti i mezzi per far sì che l’Inter possa riprendersi subito, perché parliamo pur sempre di una società tra le più complete e più valorose, sia sotto il profilo dirigenziale che sotto quello tecnico. Peraltro Chivu è un allenatore che già conosce bene l’ambiente nerazzurro e sono sicuro che con il tempo riuscirà a dimostrare il suo valore”.