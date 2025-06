12 milioni: ufficiale il 1° luglio, affare chiuso Inter

Dodici milioni e affare chiuso. Decisione ormai presa da parte dell’Inter che l’avrebbe già comunicata al club

Mentre Chivu e i suoi preparano l’ottavo di finale di lunedì prossimo al Mondiale per Club contro la Fluminense, l’Inter continua a lavorare su più fronti sul mercato per mettere a disposizione del tecnico rumeno ulteriori rinforzi.

Bisognerà attendere ancora qualche giorno per la definizione della trattativa che porterà Yoann Bonny in nerazzurro. I contatti tra Inter e Parma sono proseguiti anche nella giornata di venerdì. Sky Sport ha precisato che non c’è ancora l’accordo tra i due club con il Parma che continua a chiedere 25 milioni, cifra alla quale l’Inter vorrebbe arrivare con bonus e eventuali contropartite. A complicare la trattativa c’è l’inserimento dello Stoccarda, pronto a prendere Bonny per sostituire Nick Woltemade destinato al Bayern Monaco.

L’Inter spera di chiudere la trattativa per Bonny la prossima settimana quando è certo che si definirà anche un affare che vede coinvolti il club nerazzurro e il Bologna per Giovanni Fabbian. Il 1 luglio, infatti, è la deadline fissata da tempo entro la quale l’Inter può esercitare l’opzione di recompra sul centrocampista per 12 milioni. La decisione è stata già presa.

Inter, la scelta su Fabbian è stata già comunicata al Bologna

L’Inter non eserciterà il diritto di recompra. Fabbian, dunque, diventerà un calciatore del Bologna a titolo definitivo con l’Inter che perde ogni potenziale controllo sulla sua proprietà. Fabbian è stato ceduto due anni fa ai rossoblu per 5 milioni di euro. Nelle due stagioni con Motta e Italiano sulla panchina dei felsinei ha totalizzato 70 presenze tra tutte le competizioni con 9 gol e 3 assist, uno score notevole per il centrocampista che ha un contratto in essere con il Bologna valido fino al 2028.

Si era ipotizzato che l’Inter potesse rinunciare al diritto di recompra su Fabbian come opportunità nell’ambito di possibili trattative di mercato per l’acquisto di uno dei calciatori del Bologna accostati ai nerazzurri ovvero Sam Beukema, Dan Ndoye e Santiago Castro. Nessuno dei tre però dovrebbe indossare la maglia nerazzurra nella prossima stagione con i primi due trattati, finora invano, dal Napoli e Castro destinato a restare almeno per un’altra stagione.

Nei giorni scorsi, il nome di Fabbian è stato accostato alla Fiorentina nell’ambito di un possibile scambio con Riccardo Sottil, tornato ai viola dopo il prestito di sei mesi al Milan. Sottil che rappresenta un possibile innesto gradito a Vincenzo Italiano che l’ha allenato proprio alla Fiorentina. L’intenzione del Bologna sembra essere comunque quella di trattenere Fabbian. Difficile, a meno di un’offerta davvero vantaggiosa, rinunciare a un calciatore alla Frattesi, duttile tatticamente e abile nelle due fasi di gioco.