Inter, ecco i 6 nomi (uno a sorpresa) seguiti sul mercato

Sky Sport rivela i giocatori sul taccuino di Marotta e Ausilio in vista della prossima stagione

Confermarsi in Italia e fare meglio in Europa. Questo è l’obiettivo dell’Inter per la stagione 2026-27. Dopo il favoloso double scudetto più Coppa Italia centrato al suo primo anno sulla panchina nerazzurra, Cristian Chivu è chiamato a fare bene anche in Champions League per lavare via la macchia del Bodo Glimt. Per farlo, però, il tecnico rumeno ha bisogno di un aiuto dal calciomercato che si apre ufficialmente tra meno di un mese.

I dirigenti interisti sono al lavoro già da tempo e, secondo quanto dichiarato da Matteo Barzaghi a Sky Sport, ci sono sei nomi sul taccuino oltre a Solet che sarebbe già dato per scontato. In primis Ivan Provedel per il ruolo di vice Martinez in porta, come anticipato da Interlive.it. Poi Marco Palestra per la fascia destra, sempre legato al futuro di Dumfries. A centrocampo la speranza è quella di piazzare il doppio colpo: Manu Kone come incontrista e Curtis Jones come trequartista.

A sorpresa l’Inter sarebbe ancora sulle tracce di Moussa Diaby, corteggiato lo scorso gennaio. Discorso a parte merita Nico Paz: “Non piace un giocatore alla Nico Paz, piace proprio Nico Paz. A dirigenza, allenatore e proprietà. L’Inter osserverà quello che succede: bisognerà capire cosa farà il Real Madrid dopo averlo ripreso dal Como. I nerazzurri ci proveranno, facendo un mercato parallelo per lui” conclude Barzaghi.