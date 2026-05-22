Inter, accuse a Marotta: “Ha portato a spasso Milan e Juventus”

Attacco al Presidente nerazzurro per questioni politiche extra campo legato al calcio e alle elezioni

Chi vince suscita spesso antipatie e invidie. Sicuramente è il caso dell’Inter, che in questa stagione ha fatto incetta di trofei tra scudetto e Coppa Italia. Successi ampiamente meritati nonostante evidenti errori arbitrali che dalla scorsa stagione stanno condizionando le partite dei nerazzurri. E che nella scorsa stagione sono costati il titolo a Inzaghi. Eppure c’è ancora chi parla di Marotta League e del suo peso nel calcio italiano.

“Milan e Juventus hanno lo stesso minimo comun denominatore e cioè una mancanza assoluta di ruolo a livello politico. Guardate cosa è successo per l’elezione di Malagò, ormai scontata, a presidente della Figc“. Franco Ordine lancia l’allarme ai microfoni di Radio Radio: “Si sono fatti portare a spasso da Marotta che ha dominato la scena. Si è scelto il futuro presidente andando a parlare con Malagò in anticipo, ha provato a ricucire lo strappo tra il calcio e la politica andando a parlare con Giorgetti“.

“E adesso si prepara a mettere Viglione, capo ufficio legislativo della Federcalcio, che è di provata fede interista, come segretario generale. Milan e Juve non toccano palla: è stato appena deciso in Lega che i tre consiglieri di Serie A sono gli stessi uscenti e cioè Marotta, Chiellini e quello dell’Udinese (Campoccia, ndr). Quindi il Consiglio Federale sarà bene o male lo stesso di quello uscente” conclude il giornalista sportivo.