Chivu sogna un grande 10: il re del dribbling per l’Inter

Cristian Chivu ha scandito una necessità piuttosto chiara sul calciomercato: il re del dribbling può arrivare ad Appiano Gentile

L’Inter ha dato una sterzata netta al suo calciomercato per quanto riguarda l’attacco. I nerazzurri sono ormai in dirittura d’arrivo per la firma di Ange-Yoan Bonny, che dovrebbe arrivare nella prossima settimana. Allo stesso tempo, la grande prova di Francesco Pio Esposito contro il River Plate ha dato ampie garanzie circa la sua permanenza a Milano.

A questo punto, Rasmus Hojlund si allontana mentre aumentano le necessità di portare alla corte di Cristian Chivu un calciatore abile nell’uno contro uno e che possa creare puntualmente la superiorità numerica. Dovrà essere un talento che per caratteristiche possa giocare sia da mezzala offensiva, con la prospettiva di raccogliere l’eredità di Mkhitaryan, sia da seconda punta.

Il profilo ideale era quello di Nico Paz, ma l’arrivo dell’argentino a San Siro, nonostante il pressing di lungo corso di Javier Zanetti sta diventando sempre più difficile, ai limiti dell’impossibile. Il Real Madrid non ha ancora esercitato la clausola di riacquisto e, a questo punto, il trequartista è destinato a restare a Como almeno per un altro anno. Spunta, però, un altro profilo che fa proprio al caso di Chivu.

L’Inter sogna Nwaneri: il colpo perfetto per Chivu

Ethan Nwaneri ha solo 18 anni e rientrerebbe alla perfezione nel progetto giovani dell’Inter. Gioca nell’Arsenal ed è già da tempo nei ranghi della prima squadra, ma ancora non è riuscito a prendersi il posto da titolare nonostante le ottime prestazioni. Infatti, su 26 partite giocate in Premier League nell’ultima stagione, solo 11 le ha disputate da titolare, mettendo a segno 4 gol e due assist.

La sua specialità è il dribbling, con cui riesce spesso a seminare gli avversari e creare la superiorità numerica. Ovviamente, vista la sua giovane età, ha ancora ampi margini di miglioramenti, ma sulle sue qualità ci sono davvero pochi dubbi. All’Inter il calciatore piace e Chivu potrebbe impostarlo sia alle spalle della punta nel 3-4-2-1, sia come mezzala, sfruttando al massimo la sua progressione.

Il problema è la valutazione che ne fa l’Arsenal, che non sembra disposto a far partire il suo gioiello per meno di 45 milioni di euro. I nerazzurri potrebbero comunque fare un tentativo in prestito oneroso con obbligo di riscatto, ma l’operazione resta molto difficile ai nastri di partenza.