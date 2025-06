Inzaghi continua a saccheggiare la Serie A, vuole anche lui all’Al-Hilal

Theo Hernandez e non solo. Inzaghi vuole un altro protagonista della Serie A all’Al Hilal

Chissà che non possano incrociarsi subito dopo l’addio, Simone Inzaghi e l’Inter. Qualora i nerazzurri dovessero battere la Fluminense negli ottavi del Mondiale per Club e l’Al Hilal riuscisse nell’impresa di eliminare il Manchester City, ecco che ci sarebbe la sfida ai quarti tra l’Inter e la compagine araba, uscita imbattuta nel girone con Real Madrid, Salisburgo e Pachuca.

E’ stato decisamente un buon impatto quello di Simone Inzaghi con la sua nuova squadra. Dopo il bel pareggio con il Real Madrid, l’Al Hilal ha contenuto il Salisburgo sul pari e piazzato la vittoria decisiva contro l’avversaria più debole del girone, il Pachuca. Obiettivo minimo subito centrato quindi per l’ex allenatore interista che è riuscito a portare i suoi alla fase a eliminazione diretta dove ora lo attende una delle favorite per il titolo.

Al Hilal di cui si parla costantemente nei giorni del Mondiale per Club anche per il calciomercato. A Inzaghi sono stati promessi rinforzi importanti per tornare a vincere la Saudi League e l’Asian Champions League, trofeo quest’ultimo che manca dal 2021. Rinforzi che potrebbero arrivare dalla Serie A.

Al Hilal, Theo Hernandez e non solo: Inzaghi vuole un altro big della A

Uno, di fatto, è già arrivato. La prossima settimana sarà definita l’intesa tra Al Hilal e Milan per il trasferimento di Theo Hernandez. L’esterno rossonero, dopo aver declinato la proposta iniziale, si è convinto ad accettare la nuova destinazione. Decisivo proprio Inzaghi che ha contattato personalmente Hernandez per accelerare una trattativa che porterà nelle casse del Milan circa 30 milioni di euro.

Una cifra che l’Al Hilal sarebbe disposto quasi a raddoppiare per arrivare a Ederson dell’Atalanta. Dopo i contatti di inizio giugno, il club arabo non ha affatto mollato la presa sul centrocampista brasiliano che i nerazzurri non vorrebbero cedere, forti di un contratto fino al 2027. Una prospettiva che potrebbe decisamente cambiare qualora l’Al Hilal si presentasse con un’offerta di almeno 50 milioni.

Ederson che è stato accostato anche all’Inter come possibile sostituto di Calhanoglu, sempre più attratto dal Galatasaray. Un’indiscrezione che ha poche chance di concretizzarsi, considerato che i nerazzurri l’alternativa al regista turco l’hanno già trovata in Dario Sucic. Per Ederson all’Al Hilal, ovviamente, sarebbe pronto il solito ingaggio faraonico, quello che ha abbattuto ogni resistenza di Theo Hernandez che andrà a percepire oltre 20 milioni l’anno.

A Victor Osimhen, l’Al Hilal ne ha addirittura offerti 40 di milioni a stagioni per trasferirsi in Arabia. L’attaccante nigeriano non ha ancora deciso il suo futuro con il Galatasaray che pressa per trattenerlo dopo la proficua annata in prestito. Il Napoli, intanto, attende. Su Osimhen c’è una clausola rescissoria di 75 milioni, valida solo per l’estero. L’attuale contratto con il Napoli scade nel 2026 con i partenopei che hanno un’opzione per prolungare l’accordo di un’altra stagione. La cessione, al momento, resta comunque l’unica possibilità percorribile per il centravanti nigeriano.