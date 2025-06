Triplo scambio (più uno) in Serie A: così Marotta ribalta l’Inter

Il presidente nerazzurro ha imbastito molte trattative di calciomercato per rinforzare la squadra di Chivu. Decisivi i soldi del Mondiale per Club

L’Inter ha centrato il primo obiettivo negli Stati Uniti. Grazie alle due vittorie contro l’Urawa Red Diamonds e contro il River Plate, dopo il pareggio all’esordio contro il Monterrey, i nerazzurri di Cristian Chivu ha vinto il Gruppo E qualificandosi così alla fase ad eliminazione diretta del Mondiale per Club. Prossimo avversario agli ottavi di finale saranno i brasiliani del Fluminense. Partita in programma al ‘Bank of America Stadium’ di Charlotte alle ore 21 italiane.

Oltre al prestigio dell’approdo tra le sedici formazioni migliori al mondo, l’Inter festeggia per i soldi incassati. Nelle casse nerazzurre sono già entrati 33 milioni di euro e, qualora si dovesse passare il prossimo turno, se ne aggiungerebbero almeno altri 13. Il che renderà più semplice il lavoro degli uomini mercato Marotta, Ausilio e Baccin di rinforzare e ringiovanire la rosa a disposizione di Chivu, come chiesto dai nuovi proprietari del fondo Oaktree.

Si guarda soprattutto in Serie A per i prossimi colpi, dopo aver già chiuso quelli che riguardano Sucic dalla Dinamo Zagabria e Luis Henrique dal Marsiglia. La trattativa più calda è quella che riguarda Ange-Yoan Bonny: vicino l’accordo con il Parma sulla base di circa 22 milioni di euro più bonus. Cifra cash che, tuttavia, potrebbe essere abbassata con l’inserimento di Sebastiano Esposito nell’affare. In caso contrario, il bomber di ritorno dal prestito all’Empoli verrebbe ceduto per finanziare l’arrivo del bomber francese.

Calciomercato Inter, due scambi in mediana: il sogno è Ederson

Ci sono altri due scambi che il club di Viale della Liberazione sarebbe felice di portare a termine nel nostro campionato. Per rimpiazzare Calhanoglu, che potrebbe cedere alla voglia di tornare in patria per vestire la maglia del Galatasaray, il primo obiettivo risponde al nome di Ederson. Per convincere l’Atalanta ad abbassare il prezzo del cartellino del brasiliano fissato a 60 milioni di euro, i nerazzurri meneghini vorrebbero mandare Asllani alla corte di Juric.

Affare difficile, proprio come quello che riguarda Rovella, non fosse altro che per i rapporti non proprio idilliaci tra i due presidenti Marotta e Lotito. L’Inter è pronta a sacrificare Zielinski (e non Frattesi che piace alla Lazio) per provare a strappare il mediano della Nazionale azzurra ai capitolini. In difesa, infine, prosegue il duello con il Milan per il giovane talento Leoni. In questo caso niente scambio diretto: il piano prevede la cessione di Bisseck in Inghilterra per finanziare l’acquisto del centrale del Parma.