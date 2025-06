Hakan Calhanoglu è arrivato al bivio della sua avventura all’Inter: le ultime sul futuro del calciatore turco dopo il Mondiale

La vittoria dell’Inter contro il River Plate ha garantito ai nerazzurri il passaggio del turno e la qualificazione agli ottavi di finale. Ora la Beneamata è attesa dalla sfida contro il Fluminense, una partita che non bisogna sottovalutare e che potrebbe dire molto sul percorso della squadra nella competizione intercontinentale.

Chi non ci sarà – e non potrà esserci per tutto il resto del Mondiale per club – è Hakan Calhanoglu. Il regista turco aveva già saltato l’inizio della competizione per un infortunio muscolare. Ora gli esami strumentali hanno evidenziato un nuovo problema al soleo, per cui il turco è già ripartito per l’Italia e, insieme a Bisseck, Zielinski e Pavard, ha lasciato l’America, visto che non avrebbe recuperato neanche per l’eventuale finale.

Intanto, restano sullo sfondo le dinamiche per il futuro del centrocampista turco. Negli ultimi giorni, si parla con insistenza sempre maggiore di un trasferimento del ragazzo in Turchia con destinazione Galatasaray. I giallorossi sono il club del cuore dell’ex Milan e gli hanno prospettato un contratto da oltre 10 milioni di euro a stagione che lui sembra propenso ad accettare.

Le ultime sull’addio di Calhanoglu: si esporrà dopo il Mondiale

Ora la trattativa è piuttosto ferma, dato che l’Inter è impegnata al Mondiale. Se ne parlerà, quindi, da luglio in poi tenendo ben presente che manca l’accordo tra i due club, anzi che il Galatasaray non ha neanche presentato un’offerta ufficiale e comunque dovrebbe essere sui 15 milioni di euro, meno della metà rispetto a quanto chiesto dai nerazzurri.

È chiaro che il calciatore avrà un ruolo cruciale per la trattativa e dovrà esporsi, facendo capire nettamente la sua volontà e cercando di abbassare il prezzo per trovare un accordo. Ricordiamo, infatti, che il Galatasaray – anche per motivi di tassazione – preferisce molto di più spendere per gli ingaggi rispetto ai cartellini dei calciatori.

Secondo quanto risulta a InterLive.it, Calhanoglu non ha intenzione di arrivare alla rottura totale con l’Inter, ma si esporrà comunque dopo il Mondiale per club, facendo capire ai nerazzurri che è intrigato da una nuova esperienza, finalmente in Turchia, la sua nazionale e la sua gente. Marotta e Ausilio non hanno comunque intenzione di cederlo a prezzo di saldo, ma inizierebbero a trattare su basi un po’ diverse, anche perché si tratterebbe comunque di una plusvalenza enorme.