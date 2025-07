Bufera Calhanoglu, scontro frontale: “Giocatore fuori rosa”

Il centrocampista sogna il Galatasaray e urge una soluzione immediata, i tifosi scontenti chiedono già il pugno di ferro

È accaduto tutto nel giro di una manciata di giorni. Giorni in cui la squadra di Cristian Chivu era impegnata attivamente negli USA per la disputa del Mondiale per Club mentre la dirigenza dell’Inter sondava il terreno nella speranza di chiudere qualche colpo in più, poi arrivato, come per Bonny.

Che Hakan Calhanoglu potesse defilarsi dal progetto in così poco tempo sembrava inimmaginabile, eppure le crescenti pressioni del Galatasaray hanno risvegliato in lui un sentimento forte, forse soltanto sopito. O comunque mai davvero tramontato del tutto sin dalla sua gioventù.

Ai desideri espliciti della proprietà turca s’è aggiunto l’entusiasmo dei familiari dell’ex calciatore del Milan in un gioco di sguardi silenziosi, intrighi e qualche atteggiamento che ha colpito dritto nel cuore di un fedelissimo come Lautaro Martinez.

Calhanoglu ha smorzato la dura critica del capitano e centravanti nerazzurro con motivazioni intense ma non pienamente condivise, tali da creare una frattura apparentemente insanabile non soltanto col compagno di squadra ma anche coi tifosi.

Buona parte dei quali, schieratisi con Lautaro, avrebbero ormai intuito le vere intenzioni del centrocampista di voler salutare senza compromessi. Ma altrettanto ferma e senza compromessi dovrà essere la mano dell’Inter nel metter fine quanto prima ad una situazione piuttosto scomoda.

Calhanoglu-Inter, è rottura coi tifosi: situazione da sciogliere prima del ritiro

“Chi non vuol rimanere, è libero di andare”. Una mantra che continuerà a riecheggiare finché la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio non incontrerà personalmente Calhanoglu ed il suo entourage.

L’incontro, da tenere prima dell’avvio della fase di ritiro pre-stagione in programma il prossimo 23 luglio, verterà sui perché di questa brusca sterzata e le condizioni dell’eventuale cessione.

Nell’attesa che anche il Galatasaray faccia la propria mossa ufficiale dopo una serie di speculazioni sulla grossa distanza fra domanda (una base da 30 milioni, ndr) e offerta per il cartellino del calciatore, i tifosi non vogliono comunque restare a guardare.

Anzi chiedono a gran voce che Calhanoglu finisca fuori rosa, perché non più visto di buon occhio come membro attivo del progetto di Chivu.

La presa di posizione dell’Inter avrebbe un elevato valore simbolico per gli appassionati, da qualche settimana piuttosto scontenti della gestione di alcune situazioni di mercato che potrebbero persino portare alla permanenza di calciatori come Kristjan Asllani e Davide Frattesi.