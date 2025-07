Ecco l’erede di Thuram: affare choc con Pio Esposito

Mentre si registrano segnali di distensione fra Lautaro e Tikus, la dirigenza non chiude a una cessione del francese

Bonny, il nuovo attaccante dell’Inter, alla prima intervista da giocatore nerazzurro, ha dichiarato che guarderà ogni giorno in allenamento Lautaro Martinez e Thuram: “Li seguirò come se avessi gli occhi di un bambino. È un sogno che si avvera essere qui, sono contento che ci sia Chivu. È una brava persona!”

Marotta e Ausilio non sono ancora fermi per quanto concerne la sistemazione del reparto avanzato. Si è parlato, nei giorni scorsi, dell’esigenza di prendere un trequartista o una seconda punta capace di saltare l’uomo. E, allo stesso tempo, non si è mai chiuso il capitolo su una possibile sostituzione di Marcus Thuram. L’attaccante ventisettenne francese è sparito nel momento clou della stagione. E, per molti versi, ha deluso.

Secondo altre notizie non confermate, sarebbe lo stesso Thuram a mostrare insofferenza. Magari vorrebbe cambiare aria… Anche perché non sarebbe totalmente soddisfatto del suo attuale stipendio. Ecco perché, qualora arrivassero offerte decenti, all’Inter potrebbero anche prenderle in considerazione. In tal senso, continuano a salire le quotazioni di Kean.

L’ex Juve è sempre stato apprezzato da Marotta. E, in caso di cessione di Thuram, il presidente potrebbe caldeggiarne l’acquisto. Il profilo è quello giusto: italiano, più giovane del figlio d’arte, conosce già la Serie A…

Kean all’Inter al posto di Thuram, ma la Viola chiede Pio Esposito

Moise Kean è acquistabile con il pagamento della clausola da 52 milioni, che scade a metà luglio. Ma, in realtà, il club toscano non ha mai chiuso alla prospettiva di una cessione anche per importi inferiori. A Firenze lo danno quasi per già ceduto, come se avessero deciso di finanziare parte della nuova campagna acquisti sfruttando la cessione del cannoniere.

L’Inter potrebbe offrire sotto i 30 milioni più il cartellino di Asllani, valutato sui 15… Il centrocampista albanese è un profilo gradito a Palladino, ciononostante Daniele Patré, direttore tecnico della Fiorentina, potrebbe rispondere a una simile proposta nerazzurra chiedendo l’inserimento di Pio Esposito nell’affare. Se così fosse, non ci sarebbe margine per un accordo. L’Inter non vuole privarsi del suo gioiello… Alla Viola piace anche Sebastiano Esposito, ma lo valuta comunque sotto gli 8 milioni. Una cifra che cambierebbe poco l’impegno economiche che l’Inter potrebbe voler ammorbidire.

Thuram apprezza. La mia coppia d’attacco. pic.twitter.com/j93PbNy8t8 — Andre (@__Andre______) July 5, 2025

Qualche tifoso spera che l’Inter non faccia l’errore del post-Triplete. Anche perché i presupposti, rispetto a quella gloriosa stagione, sono molto meno incoraggianti. Il ciclo appare finito. Di conseguenza, dovrebbe essere necessario cambiare, e anche in fretta e a costo di rischiare.

L’errore da non compiere con Pio

E se davvero Thuram ha possibilità o volontà di andarsene, sarebbe il caso di buttarsi subito su Kean. Sembra che siano anche il Chelsea e lo United come club interessati a valutare l’acquisto dell’ex Juve proprio come alternativa a Marcus Thuram. Ma per concludere l’acquisto di Kean vale davvero sacrificare Pio Esposito?

Il ragazzino non ha esperienza in A, ma può diventare una punta di livello. Inoltre, usandolo come pedina di scambio per ridurre l’esborso per Kean, bisognerebbe poi andare a cercare un’altra punta per completare il reparto.

Nel frattempo, l’unica squadra che si è mossa sul serio per Kean è l’al-Qadsiah. Presto, però, potrebbero farsi avanti anche lo United e il Napoli. Prima del 15 luglio potrebbe succedere qualcosa di interessante.