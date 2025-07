Un’altra sberla dopo Monaco, tifosi furiosi: “Inter fuori dalla Champions”

Grande malumore fra gli appassionati per la scelta dell’Inter di riconfermare un calciatore in esubero, stagione già in bilico: “Così non andremo avanti”

Della pesante batosta subita in finale di Champions League ad opera del PSG, all’Inter non è rimasto altro che un mucchio di rimpianti su quel che sarebbe potuto succedere se l’approccio alla partita fosse stato differente.

Ma non si è trattato soltanto di un problema di ‘testa’. La freschezza di gamba dei francesi ha surclassato il gioco lento e prevedibile di una squadra che, al contrario, è apparsa ancora una volta stanca e datata.

Attuare modifiche all’organico è dunque apparsa la soluzione migliore in vista della nuova stagione, a prescindere dalla presenza (poi non riconfermata) dell’ormai ex allenatore Simone Inzaghi.

Sotto la guida di Cristian Chivu ci sono adesso sia volti nuovi che volti ritrovati, per lo più giovani pronti al salto di qualità. Eppure di quel vecchio impianto inzaghiano restano ancora tanti senatori e altrettanti dubbi.

Fra questi Davide Frattesi, finito sul mercato già da diversi mesi a seguito delle sue volontà di disputare un numero crescente di minuti in stagione come non era fino a quel momento accaduto alle dipendenze di Inzaghi.

Il centrocampista ex Sassuolo, seguito attivamente da Napoli e Roma ma piacente anche alla Juventus e altre realtà estere, sembrava esser sul piede della partenza. Di Inter, in sostanza, non se ne sarebbe più parlato.

Eppure proprio di recente sarebbe saltata fuori la grossa novità della possibile permanenza attraverso il rinnovo di contratto, perché ritenuto ancora indispensabile nel progetto promosso da Chivu, generando parecchia polemica. Forse persino l’ennesima delusione, dopo il mancato successo a Monaco.

Frattesi verso il rinnovo? Mossa sbagliata per i tifosi: “Tolgono spazio a calciatori di qualità”

A breve Frattesi si opererà per un problema d’ernia, dopodiché conta di dare il massimo per un posto in squadra nella fase pre-stagione. Ai tifosi, però, poco importa.

Perché per quanto abbia dimostrato qualità interessanti e talvolta decisive, soprattutto con indosso la maglia della Nazionale, il suo apporto in nerazzurro non ha convinto affatto quanti si sarebbero invece aspettati una cessione immediata, come da piani iniziali.

MatteoMoretto – L’#Inter non vuole privarsi di Davide #Frattesi, lo ritiene un giocatore importante e sta pensando anche al rinnovo.

Il centrocampista italiano si opererà nei prossimi giorni ad un’ernia, vuole essere al 100% per l’Inter.

Ad oggi non ci sono trattative con altri… pic.twitter.com/VSP2AkaHZH — Amala (@AmalaTV_) July 5, 2025

Trattenerlo, scrivono in molti in risposta al post di ‘AmalaTV’ su X, significherebbe rinunciare ad un bottino di mercato piuttosto importante. Parliamo di almeno 30 milioni, riutilizzabili per portare in squadra almeno un’altra forza fresca – in pieno stile Ederson dell’Atalanta – come fatto finora praticamente per ciascun reparto.

Frattesi ha quasi 26 anni, lo hai pagato €40m giusto due anni fa e ci costa più di tanti titolari. Non capisco perché impuntarsi sul trattenerlo e rinnovare. Ad oggi è sempre stato un’alternativa: se al terzo anno non è visto come un titolare, c’è da fare qualche riflessione. — Jiren (@Jiren_1908) July 5, 2025

Se il calcio di Chivu è più verticale e meno palleggiato lui può essere una risorsa più utile rispetto al calcio di Inzaghi. Il problema è che a Gennaio siamo punto e accapo con i teatrini perché dovrebbe accettare di nuovo il ruolo di riserva di Barella. — Anto Frax (@Antonio5x) July 5, 2025

Bravi bravi, riconfermiamo tutti, poi dopo lamentiamoci con quei cattivoni degli americani se non si fa mercato. — alessio (@Aleinter95) July 6, 2025

Bah io ho grandi perplessità su questo giocatore. Alla fine ha avuto una crescita modesta e se non segna raramente è utile alla squadra. Può essere però che con un gioco più verticale risulti più utile. Certo che vendere ci riesce sempre molto difficile — Andrea Oliani (@AOliani2) July 5, 2025

Dandolo via avremmo sufficiente spazio come costo rosa e come liquidità per prendere uno Stiller, o comunque un centrocampista di alto livello che non sappia SOLO inserirsi.

NON ME POSSO PIÙ — 💤 (@theinhumanstain) July 6, 2025

Per molti è come se, simbolicamente, l’Inter non volesse davvero tagliare col passato e andare avanti. Scelte di mercato negative che potrebbero persino portare a risultati deludenti in stagione, col rischio concreto di non farcela neppure in Champions League.