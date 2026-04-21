LIVE Coppa Italia, Inter-Como: sorpresa Luis Henrique, fuori Dumfries. Davanti Bonny-Thuram | Segui la cronaca IN DIRETTA

I nerazzurri di Chivu affrontano i biancoblu di Fabregas nel ritorno della semifinale della competizione nazionale. Segui la cronaca del match Live

L’Inter riceve il Como a San Siro in una gara valida come ritorno della prima semifinale di Coppa Italia. Una sfida che mette in palio un posto nella finalissima in programma il 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma che sarà diretta dall’arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno.

Da un lato i nerazzurri di Cristian Chivu sono reduci da tre vittorie di fila in Serie A ottenute in casa contro Roma e Cagliari e in trasferta proprio contro il Como. Con lo scudetto ormai alle porte a cinque giornate dal termine, l’obiettivo è quello di provare a fare un fantastico double che non riesce dai tempi di Mourinho.

Dall’altro lato i biancoblu di Cesc Fabregas, che invece hanno compromesso la corsa Champions con le due sconfitte consecutive compresa quella di venerdì col Sassuolo, sognano di centrare la prima finale della loro storia. In caso di parità al 90esimo, dopo lo 0-0 dell’andata, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

In campionato si è imposta due volte la squadra meneghina: 4-0 all’andata su questo stesso campo e 4-3 al ritorno in riva al lago. Chi passa il turno se la vedrà con la vincente tra Atalanta e Lazio che giocano domani. La partita sarà trasmessa in televisione in chiaro su Canale 5 e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Mediaset Infinity. Interlive.it vi offre il match dello stadio Giuseppe Meazza tra Inter e Come live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-COMO

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, C.Augusto; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Thuram. All.: Chivu

COMO (3-4-2-1): Butez; Ramon, Diego Carlos, Kempf; Van der Brempt, Perrone, Da Cunha, Valle; Nico Paz, Baturina; Douvikas. All.: Fabregas