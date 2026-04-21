Due cognomi diversi in due Nazioni, derby di mercato Inter-Milan

Curiosa anomalia del calciatore dalla doppia nazionalità finito sul taccuino di Marotta e Tare per la prossima stagione

Ci sono giocatori che hanno doppi ruoli e altri che hanno doppia nazionalità. Fin qui niente di strano, ma quando cambiano il cognome in base al Paese in cui si trovano la cosa si fa quantomeno singolare. Se infine il suo nome attira l’attenzione sia dell’Inter che del Milan, dando vita ad un derby di mercato, l’affare si fa davvero interessante.

Beppe Marotta e Igli Tare sono pronti a duellare per Mio Backhaus, portiere tedesco classe 2004 con origini nipponiche dove è cresciuto e dove è noto con il nome di Mio Nagata. Nelle nazionali giovanili ha scelto di difendere la porta della Germania, ma è ancora in tempo per cambiare idea e sposare la causa del Giappone se vuole partecipare ai Mondiali a fine stagione. E poi penserà al futuro che potrebbe essere lontano dal Werder Brema.

Secondo quanto riportato dall’emittente Sky Sport Deutschland, infatti, in estate potrebbe scatenarsi un’asta per Backhaus. Oltre a Inter e Milan, sarebbero coinvolti anche gli inglesi del Brighton ed i tedeschi del Friburgo, intenzionati a trattenerlo in Bundesliga. Non si esclude che il club biancoverde possa favorire la trattativa con chi sia disposto a lasciarlo per un’altra stagione in prestito ai Werderaner.