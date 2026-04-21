Chivu e il segreto per vincere: “Farsi odiare dai calciatori”

Inter a caccia del double Scudetto più Coppa Italia: “Ecco cosa devono fare gli allenatori”

“Un allenatore deve sdrammatizzare quando è in corso un dramma e drammatizzare quando il cielo è troppo sereno”. Pensieri e parole di Ottavio Bianchi. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico dell’Inter parla del suo passato al Napoli, in particolare della stagione 1987, quando riuscì a conquistare il double scudetto più Coppa Italia al quale punta anche Cristian Chivu.

“Feci una gaffe perché quando i giocatori festeggiavano lo scudetto, siccome avevamo la finale di Coppa Italia da giocare, entrai negli spogliatoi con la faccia dura dicendo che non avevamo ancora vinto niente e mi guardarono come se fossi matto… Il segreto è quello di farsi un po’ odiare e ci sono riuscito benissimo. Chivu sarà sicuramente bravo a fare la faccia cattiva per tenere alta la concentrazione“.

“L’Inter è forte e Chivu è stato bravissimo, ma penso che sia stato agevolato dal fatto che le altre a un certo momento hanno rallentato e non ha avuto più tanto il fiato sul collo in campionato. Poi in Coppa Italia può far giocare le seconde linee che sono comunque valide e fresche. E, dato non secondario, l’Inter è abituata a vincere” conclude Bianchi.