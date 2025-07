Il prezzo è fissato: 8 milioni e addio, Inter pronta alla plusvalenza

E’ il momento delle cessioni per l’Inter. Da una, in particolare, i nerazzurri sperano di ricavare una discreta plusvalenza

Dopo gli acquisti, ora tocca alle cessioni. Sono almeno cinque i calciatori che potrebbero lasciare l’Inter a breve.

E’ ormai definito il prestito secco di Valentin Carboni al Genoa. Lo ha confermato ieri Marotta. Vedremo se sarà confermata la particolare formula di questo trasferimento che prevede il pagamento di un indennizzo da parte dell’Inter al Genoa in base all’effettivo utilizzo del giocatore che tornerà sicuramente alla base tra un anno. Sarà un addio a titolo definitivo, invece, quello di Sebastiano Esposito. Sembrava fatta per il passaggio dell’attaccante al Cagliari poi è subentrato il Borussia Monchengladbach mentre la Fiorentina non ha ancora mollato la presa.

L’Inter punta ad incassare almeno 8 milioni dall’addio di Esposito, la metà dei soldi che potrebbero arrivare dall’addio di Asllani per il quale ci sarebbero contatti in corso con la Fiorentina. Contatti che proseguono con il Bruges anche per Aleksandar Stankovic. Ballano cinque milioni per chiudere l’affare oltre alla definizione della possibile recompra che l’Inter vuole fissare a 25 milioni mentre il Bruges punta a 30.

Inter, altra cessione in attacco: si punta alla plusvalenza

Sebastiano Esposito non sarà l’unico partente in attacco. L’Inter valuterà, in accordo con il giocatore, anche offerte per la cessione di Taremi. Il centravanti iraniano, reduce da una stagione ben al di sotto delle aspettative per gol segnati e livello delle prestazioni, è consapevole che, con gli arrivi di Bonny e Pio Esposito, non è certo la prima alternativa a Lautaro e Thuram.

Meglio pertanto valutare possibili alternative. Una cessione, quella di Taremi, che converrebbe a entrambe le parti. L’Inter si garantirebbe una plusvalenza con un deciso risparmio sull’ingaggio di 6 milioni lordi che percepisce l’attaccante. Taremi, invece, andrebbe a giocare con maggiore continuità nella stagione che culminerà con il terzo Mondiale che disputerà in carriera con l’Iran.

Inter che spera di ricavare dalla cessione di Taremi almeno 8 milioni. Due le pretendenti più accreditate al momento ovvero il Besiktas che vuole rinforzarsi ulteriormente dopo gli arrivi di Abraham e Kokcu e il Fulham. Sull’iraniano c’è anche l’interessamento di club arabi e del Qatar. Taremi, tuttavia, l’ha declinato in quanto preferirebbe proseguire la carriera in Europa.

L’addio di Taremi verrebbe compensato dall’acquisto di un attaccante con altre caratteristiche. Marotta e Ausilio vorrebbero mettere a disposizione di Chivu un innesto offensivo polivalente in grado di agire sia da trequartista che da seconda punta. Un ruolo che avrebbe potuto ricoprire Asensio, ora vicino al Fenerbahce di Mourinho. In alternativa allo spagnolo, è spuntato il nome del belga Lois Openda del Lipsia per il quale la richiesta è superiore ai 30 milioni.