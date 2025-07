Il Psg vuole un big dell’Inter: finanzia tutto il mercato

Il Psg può guardare in casa Inter per una grande operazione sul calciomercato: può finanziare tutte le entrate dell’Inter

Se si accosta il Psg e l’Inter, in questo periodo si pensa sicuramente a quella serata maledetta di fine maggio in cui i nerazzurri hanno perso la Champions League proprio per mano dei parigini, e nel peggior modo possibile. Allo stesso tempo, ora è tempo di guardare avanti e costruire le rose per la prossima stagione.

Non sarà per nulla facile per la dirigenza dei campioni d’Europa, perché i tempi sono piuttosto stretti dopo un Mondiale per club che è finito, a sua volta, con una grande delusione, il secco 3-0 in favore del Chelsea. Negli ultimi giorni, hanno iniziato a ipotizzare chi potrebbe arrivare a Parigi dopo una stagione che è stata comunque meravigliosa.

La grande esigenza è acquistare un nuovo attaccante di valore che possa garantire soluzioni tattiche un po’ diverse, integrarsi al meglio con il gruppo già a disposizione e portare a disposizione un numero importante di gol, visto che Goncalo Ramos non ha convinto.

Si è fatto il nome di Victor Osimhen, ma il nigeriano ha scelto il Galatasaray e i turchi stanno cercando di definire l’operazione proprio in queste ore.

Inter, il Psg pensa a Thuram: costi e dettagli

Potrebbe, dunque, tornare in auge un attaccante accostato davvero tante volte al Psg negli ultimi anni e che corrisponde al profilo di Marcus Thuram. Il francese conosce gran parte della rosa e si integrerebbe al meglio sotto il profilo tattico: è un po’ più punta di Dembelé, ma comunque un calciatore mobile e veloce.

La clausola da 85 milioni di euro è scaduta, ma il rinnovo con adeguamento con l’Inter non è mai arrivato, per cui, dopo tutto ciò che è accaduto negli ultimi mesi, un suo addio è comunque da tenere in considerazione, alle cifre giuste. Ricordiamo che l’attaccante è arrivato a Milano a parametro zero, per cui sarebbe tutta plusvalenza per l’Inter.

I nerazzurri potrebbero cedere il ragazzo per una cifra sui 70 milioni di euro, forse anche qualcosina in meno, che servirebbero a finanziare gran parte delle operazioni sul mercato che rimangono, a partire dal difensore centrale. È bene comunque precisare che Thuram sta bene all’Inter e ad oggi non sono arrivate vere e proprie offerte alla dirigenza nerazzurra.