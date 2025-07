“Lo spogliatoio dell’Inter è imploso”: lo rivela un milanista

Di ritorno dal Mondiale per Club, la truppa nerazzurra è in vacanza mentre la dirigenza si concentra sul mercato. Doppio annuncio di un addetto ai lavori di fede rossonera

Sono giorni di attesa in casa Inter. Mentre mister Chivu ed i calciatori sono in vacanza dopo una stagione infinita, che ha vissuto anche l’appendice del Mondiale per Club, gli uomini mercato nerazzurri si stanno dando da fare per costruire una rosa che si annuncia ben diversa da quella che aveva a disposizione Inzaghi. Tra acquisti, cessioni, prestiti e addii a costo zero, ci potrebbero essere anche una ventina di novità ai nastri di partenza del nuovo campionato.

A proposito della Serie A 2025-26, c’è la curiosità di capire che impatto avrà la rassegna iridata sui due club italiani che vi hanno partecipato, ossia Inter e Juventus. A tal proposito si è espresso anche il noto giornalista sportivo e tifoso del Milan, Franco Ordine: “Secondo me le conseguenze sui nerazzurri e sui bianconeri saranno molto relative, visto che le squadre di Chivu e Tudor sono uscite già agli ottavi a cavallo tra giugno e luglio”.

“L’Inter, per esempio, inizierà il nuovo raduno il prossimo 23 luglio (in realtà è il 26 luglio, ndr) facendo quindi una preparazione ridotta rispetto al Napoli, che invece il 17 luglio parte per il Dimaro – prosegue Ordine ai microfoni di ‘Il Bello del Calcio’ – Discorso diverso invece va fatto per il Milan che si è già radunato lo scorso 7 luglio e poi farà una tournée. Probabilmente nella prima parte di campionato i nerazzurri potrebbero pagare questa cosa“.

Ordine critica il Mondiale per Club: “Affare politico ed economico per Infantino”

L’Inter è tornata dagli Stati Uniti dopo quattro partite con 33 milioni di euro in più. Una cifra che, sommata ai circa 70 milioni di euro stanziati dal fondo Oaktree per questa sessione di mercato, rappresentano un bel tesoretto da oltre cento milioni. Ma il problema per Franco Ordine è un altro: “Vedremo come andrà questa campagna acquisti, ma quello che sta accadendo in casa Inter mi fa pensare più ad un’implosione dello spogliatoio che ad un mercato sereno“.

Infine una critica alla Fifa ed al suo presidente per il Mondiale per Club: “Per me è stato un grande affare economico e politico. Sono riusciti a mettere insieme un montepremi molto alto per chi è arrivato in fondo alla competizione. Inoltre Gianni Infantino è riuscito a ingraziarsi quei Paesi e quelle Federazioni che non ce la fanno a partecipare ai Mondiali per Nazioni e così ha ulteriormente ampliato il suo bacino di elettori”.