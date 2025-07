Tutti vogliono il gioiello nerazzurro: ok all’addio in prestito

La società meneghina avrebbe trovato l’accordo per il trasferimento temporaneo di uno dei talenti della squadra Under 19: tutto fatto

Quando il tuo settore giovanile riesce nell’impresa di vincere 2 campionati Primavera nel giro di 4 anni, significa che il lavoro fatto a monte coi giovanissimi talenti affacciatasi alla Pinetina merita un plauso particolare.

Dopo aver conquistato lo scudetto della stella Under 19 agli ordini di Cristian Chivu – che poi il destino avrebbe premiato come tecnico della prima squadra – nel 2022, l’Inter si è ripetuta poche settimane fa nella splendida cornice del Viola Park, strapazzando in finale i padroni di casa toscani ed alzando meritatamente al cielo il trofeo.

Decisivi, per le fortune della squadra brillantemente allenata da Andrea Zanchetta, i gol di Bovo, Berenbruch e Lavelli in una partita dominata per intensità e qualità. L’enorme quantità di talento riversata in campo, nel corso di tutta la stagione, dai gioielli del settore giovanile ha posto in essere un ‘dolce’ problema per la dirigenza.

Chi merita di salire subito in prima squadra? Chi nella neonata Inter Under 23? Chi può ambire ad un prestito in una squadra di media fascia in cadetteria o addirittura, nel caso dei più giovani, magari in Lega Pro? Per uno dei maggiori protagonisti della splendida cavalcata tricolore – uno che in stagione è andato a segno 11 volte sfornando 9 assist per i compagni in 45 gare ufficiali con l’Under 19 – le opzioni sul tavolo non mancano.

Tutti pazzi per De Pieri: la Juve Stabia affonda il colpo

Premiato, a metà della scorsa stagione, dall’allora tecnico Simone Inzaghi con l’esordio in Champions League nella gara casalinga contro il Monaco, Giacomo De Pieri sta vivendo il momento migliore di una carriera che è solo all’inizio. Ma che già promette di essere scintillante.

Cercato con insistenza da club quali Monza, Avellino, Spezia ed Empoli (tutte società che il prossimo anno, magari con ambizioni diverse, disputeranno il campionato di Serie B), l’esterno d’attacco ha fatto innamorare soprattutto la Juve Stabia. Che con un vero e proprio blitz avrebbe di fatto chiuso l’operazione in prestito.

🔜 #Inter – In via di definizione il passaggio di Giacomo #DePieri alla #JuveStabia: trasferimento con la formula del prestito. Il giovane fantasista classe 2006 non farà quindi parte della rosa dell’Under 23 nerazzurra 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/w7AHTxz50d — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 12, 2025

Come riportato infatti da Giorgio Musso per ‘Calciomercato.it’, è praticamente in via di definizione il passaggio di Giacomo De Pieri al club campano. Il trasferimento sarà ufficializzato a breve con la formula del prestito. Per il talento nato il 29 dicembre del 2006 è una grande opportunità di crescere in una società con cui, rispetto ad alcune nobili decadute che si erano messe sulle sue tracce, potrà da subito ambire ad un certo minutaggio in campo.