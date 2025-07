Addio Serie A, l’ex bomber dell’Inter se ne va in Premier League

Addio Serie A e possibile approdo in Premier League per l’ex bomber dell’Inter. Due i club su di lui

E’ sempre caldissimo l’asse di mercato tra la Serie A e la Premier League con un andamento ormai consolidato ovvero l’addio di calciatori del nostro campionato per una nuova esperienza nella lega più ricca e competitiva di Europa.

Il primo calciatore che quest’estate si è trasferito in Premier League è stato un ex obiettivo di mercato dell’Inter. Seguito per mesi, l’ex difensore dell’Udinese Jaka Bijol si è trasferito al Leeds neopromosso che ha trattato, invano, con il Lecce anche per Nikola Krstovic. A proposito di centrali di difesa, giocherà in Premier League anche Diego Coppola che il Brighton ha acquistato dopo l’ultima stagione decisamente positiva disputata con il Verona.

E non è finita qui. Il Sunderland, un’altra neopromossa tornata in Premier League dopo un decennio, è vicinissimo a chiudere la trattativa con il Sassuolo per Armand Laurentiè. Venti i milioni che i Black Cats spenderanno per l’attaccante francese, capocannoniere dello scorso campionato di Serie B vinto dai neroverdi. Sassuolo che ha accolto di nuovo in organico un ex attaccante dell’Inter che potrebbe essere ceduto di nuovo.

Nuova cessione per l’ex attaccante dell’Inter, due i club di Premier su di lui

Ci riferiamo ad Andrea Pinamonti. Tornato al Sassuolo dopo il mancato riscatto dal Genoa al termine di una stagione da doppia cifra in campionato (10 luglio), Pinamonti ha molto mercato in Serie A e all’estero. Svanita l’ipotesi Bologna dopo gli arrivi in rossoblu di Immobile e Bernardeschi, per l’attaccante ci sono sondaggi da parte di due club di Premier League ovvero il West Ham e il Brentford.

Il Sassuolo lo valuta 15 milioni e sarebbe disposto a cederlo dopo l’acquisto di un’altra prima punta, ruolo per il quale il club emiliano è sulle tracce di Lorenzo Colombo (ambito anche dal Genoa) e di Patrick Cutrone che il Como sta ancora trattenendo in attesa che si sblocchi l’affare Morata con il Milan e il Galatasaray.

A proposito di Sassuolo, il sostituto di Laurientè potrebbe arrivare proprio dall’Inter. Si tratta di Tajon Buchanan. Rientrato dal prestito al Villarreal che ha deciso di non riscattarlo nonostante la qualificazione in Champions League, l’esterno canadese è un obiettivo concreto del club neroverde. I contatti tra Inter e Sassuolo sono proseguiti anche nelle ultime ore. Le distanze sono minime con la possibile chiusura a 8-9 milioni per il trasferimento di Buchanan a titolo definitivo. L’Inter punta a inserire nella trattativa anche una percentuale sulla rivendita.