Inter bruciata, Leoni se lo prende la Juve: tripla contropartita

Anche i bianconeri nella corsa al difensore centrale del Parma, pronta l’offerta con tre cartellini all’interno per superare la concorrenza

L’Inter vuole Giovanni Leoni e il difensore centrale del Parma vuole il club nerazzurro. Difficile, del resto, anche solo pensare di rinunciare ad un salto di qualità tanto grande per uno dei talenti in ascesa del calcio italiano.

Ma con le dovute riserve. Perché per quanto l’Inter sia state fra le primissime realtà ad essersi concretamente interessata al cartellino di Leoni, attorno alla sua figura si sono man mano raccolte anche molte altre concorrenti di rilievo. Vedi il Milan di Max Allegri.

A parità di quel che ciascuna di queste golose destinazioni potrebbe offrire, la scelta del calciatore diverrebbe dunque soltanto marginale. Perché starebbe proprio al Parma capire quale delle potenziali offerte farebbe realmente al caso proprio.

L’Inter ha messo finora sul tavolo un’ingente somma di denaro più il cartellino di Sebastiano Esposito come contropartita tecnica, tale da abbassare le richieste dei ‘Crociati’ da circa 40 milioni di euro.

Al pressing dei nerazzurri si sarebbe tuttavia aggiunto di recente quello della Juventus, vero pericolo per ciò che potrebbe presentare al cospetto della direzione sportiva del Parma per arginare le manovre delle rivali.

Miretti, Adzic e Rouhi per convincere il Parma, così Leoni finirebbe alla Juve

Stando alle informazioni rilevate dai colleghi di ‘calciomercato.it’, la Juventus vorrebbe aggiungere Leoni al proprio organico nell’attesa dei recuperi dei due grandi assenti Gleison Bremer e Juan David Cabal.

Il calciatore del Parma sarebbe perfetto per Igor Tudor, il quale al contrario potrebbe benissimo fare a meno di almeno tre calciatori da inserire in un’eventuale trattativa in qualità di contropartite tecniche. Trattasi di Fabio Miretti, Vasilije Adzic e Jonas Rouhi.

Nell’ipotesi in cui una offerta simile dovesse convincere il Parma e la Juventus riuscisse a strappare Leoni alla concorrenza, l’Inter sarebbe costretta a deviare tutti i propri sforzi sull’obiettivo secondario Koni De Winter del Genoa. Calciatore seguito largamente nel corso della passata stagione e fuori dalla lista degli obiettivi dei bianconeri, in base a quanto raccontato dal suo agente in un recente intervento mediatico.