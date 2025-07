Inter, furiosi per l’ultimo colpo: “Cifra esorbitante”

L’Inter è molto attiva sul calciomercato e va alla ricerca di un altro colpo in entrata: sono furiosi per la cifra complessiva

Il calciomercato dell’Inter sta vivendo una fase particolarmente delicata. La squadra di Cristian Chivu deve ancora essere composta del tutto con due nuovi acquisti che mancano all’appello. Se non dovessero partire dei titolarissimi – Hakan Calhanoglu oggi resta l’ultimo grande indiziato a dire addio, si cercherebbero un fantasista e un difensore centrale.

Il primo nome del mirino è quello di Ademola Lookman, un calciatore capace di saltare l’uomo, creare la superiorità numerica e fare la differenza negli ultimi trenta metri. Le qualità del nigeriano le conosciamo molto bene per ciò che è riuscito a fare in Italia e a livello europeo, ma implicherà un costo importante, superiore ai 40 milioni di euro.

Anche per quanto riguarda la difesa, però, c’è una grande priorità e corrisponde a Giovanni Leoni. Il calciatore del Parma piace tantissimo ed è considerato uno dei migliori prospetti italiani in quella zona di campo, un talento da non lasciarsi sfuggire, soprattutto se dovesse andare in una diretta concorrente.

Oggi il problema non è di certo identificare le qualità del calciatore, ma il costo del cartellino, che è lievitato dopo la grande seconda parte di stagione agli ordini di Cristian Chivu.

L’Inter insiste su Leoni, ma il prezzo fa impazzire i tifosi

I tifosi dell’Inter sono molto attivi negli ultimi giorni per commentare ciò che sta succedendo per il calciomercato nerazzurro. In tanti pensano che la dirigenza debba fare un ulteriore sforzo per cercare di raggiungere le cifre necessarie per migliorare la squadra.

Il Parma, però, ha gonfiato veramente tanto l’investimento per Leoni, forte delle cifre provenienti dalle big di Serie A e degli interessamenti dalla Premier League. Si parla di 40 milioni di euro per liberare il ragazzo, veramente una somma monstre che fa capire come gli emiliani vogliano tenerlo almeno un altro anno.

35 COMPRESI i bonus ci si può ancora pensare. Ma 40 cash,ribadisco, non stanno né in cielo, né in terra, perché se malauguratamente il ragazzo si rivela non all’altezza dell’Inter e floppa (non credo, perché a me da buonissime sensazioni Leoni), hai buttato una cifra esorbitante. — Roberto 🖤💙⭐️⭐️ (@pigroman1) July 15, 2025

I tifosi non l’hanno presa per nulla bene e molti pensano che l’Inter debba abbandonare la pista e puntare su altri profili ad altre condizioni. Un fan l’ha definita addirittura una cifra esorbitante. Alla fine, ci si potrebbe venire incontro con 30 milioni più bonus o con l’inserimento di Sebastiano Esposito nella trattativa.