Leoni come Bastoni? Il futuro della Nazionale: il vero motivo

Giovanni Leoni resta la priorità per l’Inter sul calciomercato per quanto riguarda la difesa: analizziamo il suo profilo rispetto a Bastoni

Da giorni sono state chiarite le gerarchie per quanto riguarda il calciomercato nerazzurro, almeno per la difesa. È chiaro che sia necessario un ringiovanimento della rosa soprattutto in quella posizione e il profilo identificato è quello di Giovanni Leoni. Il centrale del Parma ha fatto molto bene agli ordini di Cristian Chivu nella seconda parte di stagione, dimostrando grandi qualità.

Le sue caratteristiche non sono così facili da trovare oggi nel panorama italiano. Ha grande fisicità, capacità di giocare sull’uomo e di marcare anche prime punte molto complicate come Lukaku e Vlahovic. Certo, si tratta soprattutto di un investimento sul futuro e non sul presente del calciatore – inevitabile vista la sua giovane età -, ma è proprio ciò che serve all’Inter in questo momento.

Dalla dirigenza all’allenatore, ci sono davvero pochi dubbi sul fatto che Leoni sia il profilo giusto per migliorare la rosa, soprattutto in prospettiva. Piero Ausilio ne ha parlato anche ieri sera, confermando che ci dovranno essere delle uscite nel reparto arretrato, ma sottolineando anche il grande interesse per il centrale.

Leoni è il futuro della Nazionale italiana… E dell’Inter?

Ciò che trasuda tra tutti gli addetti ai lavori quando si parla di Leoni è che sia praticamente un predestinato e che sulle sue qualità ci siano pochi dubbi. In molti sostengono anche un paragone con Alessandro Bastoni, che ad oggi però ha davvero poco senso, se non a livello mediatico.

Leoni è molto più marcatore rispetto al braccetto di sinistra dell’Inter e meno bravo con il pallone tra i piedi. Spesso l’abbiamo visto scaricare la sfera e riportare il gioco all’indietro. Insomma, ancora non ha molta confidenza con l’impostazione, soprattutto quando è pressato, e il meglio lo dà in copertura, ma con il tempo potrebbe migliorare anche sotto quest’aspetto.

Per le caratteristiche che hanno dimostrato Leoni e Bastoni potrebbero essere complementari nell’Inter, magari affiancati da un altro centrale con le qualità di Bisseck, bravo a proporre l’azione, fisico e di spinta. In prospettiva, potrebbero essere una grande coppia anche per la Nazionale italiana. Ora l’investimento è importante, ma tra qualche anno potrebbe valerne davvero la pena, soprattutto se il Parma dovesse accettare una proposta da 30 milioni più bonus.