Lookman vuole l’Inter a tutti i costi: i dettagli dell’accordo

L’Inter, per esplicita ammissione del ds, punta con convinzione l’attaccante che serve a Chivu. L’obiettivo è vicino

Fa strano dirlo ma l’Inter sta davvero e seriamente trattando Ademola Lookman. Dopo anni di colpi a zero e scommesse, il club nerazzurro sta dunque cercando di concludere un affare costoso e importante. Lo ha confermato Piero Ausilio: “Vogliamo ingaggiare Lookman“, ha detto il ds ai microfoni di Sky Sports.a margine del Gala Dinner benefico United.

“Posso confermare che abbiamo chiarito le nostre intenzioni all’Atalanta e speriamo che prendano in considerazione la nostra offerta. Lookman è il nostro obiettivo principale“. Le dichiarazioni confermano senza riferimenti diretti che il club ha già un accordo con l’attaccante nigeriano.

Lookman vuole l’Inter. E i dirigenti nerazzurri hanno già da qualche giorno raggiunto un’intesa economica (4 milioni a stagione, massimo 4,5, raggiungibili con bonus) con i rappresentati del giocatore. E hanno in pratica delegato al nigeriano il compito di spingere per un’uscita. L’Atalanta chiede 50 milioni, l’Inter vuole spenderne 40, forte di una promessa fatta l’estate scorsa dalla Dea all’ex Everton.

Il punto è che l’Atalanta considererebbe i 40 milioni una cifra congrua solo per una cessione all’estero. In questo senso, Lookman avrebbe però già ribadito al club bergamasco che la sua priorità è l’Inter. A ogni modo i nerazzurri non sono disposti a tirarla per le lunghe e a superare troppo l’offerta iniziale.Il nigeriano spinge per trasferirsi a Milano ma i bergamaschi continuano a chiedere 50 milioni di euro.

Lookman ha chiesto all’Atalanta di essere ceduto

“Ci piace“, ha spiegato Ausilio. Dopodiché ha aggiunto un dettaglio chiave: “Ma non faremo trattative estenuanti“. Ecco perché contenterà molto l’azione diplomatica svolta dall’attaccante nigeriano. Lookmn, secondo più voci, avrebbe già fatto il suo, chiedendo all’Atalanta di essere ceduto all’Inter. Sempre chiamando in causa la famosa promessa fattagli dalla Dea nell’estate 2024, dopo il mancato passaggio al PSG.

In quel caso, dopo aver messo in conto di perdere Koopmeiners, i bergamaschi avevano chiesto a Lookman di rimanere ancora un altro anno, nonostante i dissapori non così celati con Gasperini. Ma l’Atalanta, per ora, resiste, valutando il nigeriano intorno ai 50 milioni. Scendere troppo potrebbe essere poco conveniente anche in relazione al 15% da versare al Lipsia, come da clausole nell’accordo del 2022 quando Lookman fu acquistato.

Ci sono anche delle alternative per l’Inter: Nico Gonzalez e Luis Openda. Ma Lookman è sempre il preferito. L’Inter non sembra disponibile a usare Pio Esposito come contropartita (l’Atalanta potrebbe infatti aver chiesto il cartellino dell’ex Spezia più 15 milioni).

Ausilio ci crede

Sembra che ci sia convinzione da parte della dirigenza interista che l’offerta possa andare a buon fine nonostante le resistenze attuali della Dea. Soprattutto perché Lookman potrebbe fare una guerra interna per uscire e perché in Premier (dove ha già giocato e non convinto) il nigeriano ha pochi estimatori convinti.

Per la difesa, invece, il ds, pur confermando l’interesse per Leoni, ha chiarito che al momento un nuovo centrale non è una priorità. Tradotto: per il difensore del Parma servono prima delle cessioni. Non per forza Calhanoglu, né Sommer.

Ausilio ha invece fatto il nome di Asllani: “Dopo tre anni, è giusto pensare a un progetto fuori che gli permetta di giocare di più”, ha detto, ricordando comunque che l’ex Empoli ha accumulato un centinaio di presenze in nerazzurro ed è un titolare fisso della sua nazionale.