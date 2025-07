Accordo col nuovo portiere e addio Sommer: trattativa avviata col City

Nessun affare con l’Inter per l’ex Bayern Monaco, il club vira sul colosso brasiliano che ha reso grande Guardiola

Eclissare André Onana dopo l’annata d’oro vissuta a Milano non sarebbe stato facile per nessuno. Persino per qualcuno come Yann Sommer, abituato a giocare a livelli altissimi su palcoscenici altrettanto prestigiosi.

Eppure l’estremo difensore svizzero ha conquistato il cuore degli appassionati nerazzurri con prestazioni strepitose. Tali da garantire all’Inter non soltanto il primato di imbattibilità in campionato ma anche uno Scudetto e l’ennesimo avvicinamento al trofeo di Champions League.

Chiaro è che questo rapporto di stima e grande professionalità non durerà per sempre: sull’ex Bayern Monaco inizia a farsi sentire, almeno sulla carta, il peso di un’età che non permette di pensare al futuro per molto altro tempo ancora.

Sommer ha un contratto in scadenza nel giugno 2026 che difficilmente verrà rinnovato e per questa ragione, senza girarci troppo attorno, l’Inter non ha affatto chiuso alla sua partenza anticipata per incassare qualche milioncino extra.

Nel corso degli ultimi giorni era stato accostato al Galatasaray, goloso di parecchie risorse sparse nel calcio europeo. Ma la valutazione del ‘Cimbom’ sarebbe rimasta ferma ad uno stato embrionale, privo di sbocchi concreti.

Piuttosto, l’apertura del Manchester City alla cessione di una delle pedine più iconiche della storia recente dei ‘Citizens’ avrebbe fatto definitivamente tramontare l’opzione del portiere dell’Inter. Il quale, verosimilmente, dovrebbe continuare in nerazzurro per un altro anno ancora senza fastidi esterni.

Virata del Galatasaray su Ederson, Sommer può restare all’Inter fino alla scadenza

Secondo fonti turche, al posto di Sommer il Galatasaray ha preso in esame il portiere Ederson del City.

Un profilo tanto esperto ed esplosivo come lo svizzero quanto più completo sotto certi aspetti di gioco, legati anche alla peculiare abilità nei lanci in profondità.

Ai ‘Citizens’ sarebbe già stata presentata un’offerta preliminare da 3 milioni di euro che starebbe conducendo all’accordo fra le parti, dopo che il Galatasaray avrebbe compiuto l’ennesima follia convincendo Ederson della bontà del proprio progetto nel campionato turco di SuperLig.