Atalanta già sul sostituto di Lookman: buone notizie per l’Inter

Il club meneghino è sempre più vicino all’acquisto dell’attaccante nigeriano: l’indizio di mercato è più di una conferma

Altro che ridimensionamento. Scottata dalla batosta rimediata in finale di Champions, delusa dall’andamento del Mondiale per Club, e travolta dalle polemiche innescate dalle dichiarazioni di Lautaro Martinez subito dopo la sconfitta contro il Fluminense, l’Inter ha rimesso insieme i cocci come solo un grande club strutturato sa fare.

Merito ovviamente di Beppe Marotta e dell’abile lavoro diplomatico fatto durante la sacrosanta pausa seguita all’uscita di scena dalla kermesse organizzata dalla FIFA. Sebbene resti ancora da definire con esattezza la situazione di Hakan Calhanoglu, uno dei protagonisti della feroce polemica seguita al match di Charlotte contro i brasiliani (sul turco è piombato il Fenerbahce, che nutre legittime speranze di riuscire a strappare il centrocampista all’Inter), è scoppiata la pace tra il bomber argentino e Marcus Thuram, coinvolto suo malgrado nel vortice dello scontro verbale tra i due compagni di squadra.

La Thu-La è insomma pronta a ricaricare le pile in vista della prossima imminente stagione: un’annata che dovrà quasi obbligatoriamente vedere la Beneamata portare a casa un trofeo dopo aver chiuso il 2024/25 a mani vuote.

Chi meglio di un fenomenale attaccante come Ademola Lookman potrebbe incarnare alla perfezione la rinnovata pericolosità della squadra di Cristian Chivu in zona gol? L’Inter negli ultimi giorni ha fatto passi da gigante nella trattativa con l’Atalanta: secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ sarebbe infatti pronto un contratto fino al 2023 per l’africano, con le parti che, anche a detta dell’esperto di mercato Florian Plettenberg, sarebbero sempre più vicine a trovare un accordo.

Inter-Lookman, fumata bianca in arrivo: c’è l’indizio

A confermare l’avvicinamento tra le richieste del club orobico sul suo calciatore (50 milioni) e l’offerta messa sul piatto dal club nerazzurro (40) è l’interesse che la società della famiglia Percassi starebbe mostrando per uno dei giocatori più interessanti del frizzante ed ambizioso Como di Cesc Fabregas.

Secondo gli ultimi rumors infatti, il club di Bergamo si starebbe già muovendo per sostituire colui che verrà per sempre ricordato come l’eroe della finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen del 2023. Trattasi di Assane Diao, il senegalese classe 2005 arrivato in riva al lago dal Real Betis per 12 milioni nello scorso gennaio.

Se la società lariana non avrebbe teoricamente necessità di vendere, c’è da sottolineare che gli orobici, forti degli introiti derivanti dalla partenza di Mateo Retegui, non avrebbero problemi a portare un assalto milionario sul giovane attaccante. A maggior ragione se a bilancio dovessero essere aggiunti i soldi della cessione di Lookman.

Insomma, dalle parti di Bergamo si starebbe già lavorando al sostituto dell’attaccante nigeriano che, in caso di arrivo alla Pinetina, formerebbe un tridente da urlo con Lautaro e Marcus Thuram.