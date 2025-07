Caos per il colpo Leoni: “Devono dimettersi subito”

Il calciomercato gira attorno a Giovanni Leoni: c’è un vero e proprio caos attorno a questo talento, chiedono le dimissioni

Ci sono sempre grandi discussioni sul fatto che i talenti italiani manchino, scarseggino e costino molto. Per questo, chi riuscirà a prendere Giovanni Leoni farà comunque un affare. O forse no. Fino a pochi mesi fa, il difensore centrale aveva una valutazione sul calciomercato molto più bassa, da 15 milioni di euro per il cartellino.

La seconda parte d’anno con Cristian Chivu ha fatto parzialmente sbocciare un calciatore che può essere letale in entrambe le fasi di gioco e soprattutto in copertura difensiva. Parliamo di un centrale molto moderno, dalla fisicità straripante e bravo a giocare uomo contro uomo, motivo per cui tutti oggi lo vogliono e riescono a trovare poche alternative credibili alle sue qualità.

L’Inter sta cercando da tempo un nuovo centrale che si adatti al meglio alla difesa a tre e sta valutando anche Koni De Winter, con cui flirta da mesi senza arrivare a chiusura. La priorità, però, resta comunque Leoni da settimane e ora i tifosi si aspettano una mossa per portarlo a Milano in quello che è stato percepito il reparto debole per qualità e numeri.

Da Mosquera a Leoni: i tifosi dell’Inter insorgono

In realtà, c’era un altro difensore centrale che era riuscito a fare breccia nel cuore della società e dei tifosi. Si tratta di Mosquera del Valencia, anche lui dalle grandi capacità fisiche e ora a un passo dalla firma con l’Arsenal.

Il colpo dell’Arsenal è blindato, e la rabbia non è mancata tra i tifosi nerazzurri per aver perso un obiettivo di questo valore.