I numeri incredibili di Lookman: perché è l’uomo perfetto per Chivu

L’Inter vuole e deve insistere per l’arrivo di Ademola Lookman: perché è l’uomo scelto da Chivu e perfetto per il suo gioco

Il tassello essenziale sul calciomercato in casa Inter è sicuramente l’arrivo di un fantasista, una figura che manca da parecchio nel gioco dei nerazzurri e che dovrà servire a cambiare passo, fare male alle difese avversarie in uno contro uno e fare la differenza palla al piede.

Il nome ideale deciso dalla Beneamata e da Cristian Chivu è quello di Ademola Lookman. Il nigeriano piace tantissimo perché ha tutte le caratteristiche che mancano. Per questo, una volta ottenuta la volontà del ragazzo, bisogna fare in fretta e trovare un accordo con l’Atalanta, in modo da evitare la concorrenza del Napoli.

Lookman è stato identificato come il profilo migliore possibile da aggiungere alla rosa per diversi motivi, ma andiamo a verificare i numeri e a capire le ragioni del perché il nigeriano piace così tanto all’Inter.

Tutti i numeri di Lookman: il dribbling è la specialità della casa

Chivu certamente cerca spregiudicatezza e qualità in dribbling e Lookman in media ne ha provato e portato a termine 1,2 in Serie A ogni 90 minuti. Si tratta di un calciatore raro che rientra nel secondo percentile di interpreti nei primi 5 campionati europei per non-penalty goals.

Il 97% hanno fatto peggio di lui incrociando xG senza rigori e gli xA. Insomma, è una macchina da occasioni da gol, che riesce a creare in tutti i modi e in qualsiasi momento a partire dal centro sinistra. La sua heatmap dimostra, infatti, come ami partire dalla sinistra e gravitare in quella zona, più o meno esterna del campo, per poi avvicinarsi alla porta.

Due dati molto importanti sono anche la capacità di ricevere passaggi progressivi – quasi 13 a partita, tra i migliori in Europa – e le discese progressive (5.71 nell’ultima Serie A). Inoltre parliamo di uno dei calciatori che ha toccato di più la palla nell’area avversaria nell’ultimo campionato – gli altri due sono Lautaro e Thuram, tra i primissimi.

Non bisogna sottovalutare neanche i dati difensivi di Lookman: recupera comunque 2.2 palloni a partita, una buona media per un calciatore prettamente offensivo. Insomma, ora sta all’Inter capitalizzare l’ottimo lavoro creato per impostare l’operazione e trovare un accordo con l’Atalanta. Lookman è pronto a portare la sua qualità in casa nerazzurra.