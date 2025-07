Il nuovo difensore arriva grazie a Hojlund e Inzaghi: il budget di Oaktree

L’Inter cerca un nuovo difensore di primo piano sul calciomercato: il budget di Oaktree deriva anche da Hojlund e Simone Inzaghi

Le notizie degli ultimi giorni stanno definendo un quadro nuovo, inaspettato e ancora tutto da decidere per quanto riguarda il calciomercato dell’Inter. La dirigenza ha deciso di dare una sterzata in entrata, a prescindere da quelle che saranno le uscite, e di puntare tutte le sue fiches su Ademola Lookman.

Il nigeriano è il profilo considerato ideale per dare una svolta alla fase offensiva nerazzurra, aggiungendo un calciatore in grado di saltare l’uomo, creare la superiorità numerica e fare la differenza negli ultimi trenta metri. Proprio in quelle zone del campo, l’Inter potrebbe fare bene con il tridente pesante con Thuram e Lautaro Martinez, ma bisogna trovare il giusto equilibrio.

Anche se non dovessero essere ceduti altri titolarissimi, la dirigenza italiana avrebbe comunque in programma un altro colpo parecchio importante, quello relativo il nuovo difensore centrale. Il progetto è ringiovanire la retroguardia e inserire un calciatore veloce e dalla grande fisicità. In tal senso, il profilo perfetto sembra quello di Giovanni Leoni, che Chivu ha già allenato negli ultimi sei mesi a Parma.

Il budget a sorpresa dell’Inter: merito di Esposito, Hojlund e… Inzaghi

Secondo quanto ci risulta, alcune delle ultime scelte dell’Inter avrebbero portato importanti decisioni per quanto riguarda le casse della società. Iniziamo dalle dinamiche in attacco: se i nerazzurri avessero proseguito sulla scia del 3-5-2, l’obiettivo nel reparto offensivo sarebbe stato Rasmus Hojlund.

L’ex Atalanta, invece, è stato scaricato dopo i primi sondaggi, e non perché non gradito. Tatticamente l’Inter ha bisogno di altro e soprattutto la decisione principe è quella di trattenere Pio Esposito, per cui gli spazi si sono chiusi per un’altra prima punta pura. Le condizioni a cui i nerazzurri pensavano per il bomber erano di un prestito con obbligo di riscatto, per un totale di 45 milioni di euro.

Ovviamente potranno essere dirottati sul difensore centrale o indirettamente su Lookman, come le cessioni in programma. Un altro fattore decisivo per il budget che ha costituito l’Inter è stato paradossalmente lo staff di allenatori a disposizione della prima squadra. Simone Inzaghi e il suo staff guadagnavano un bel po’, e avrebbero guadagnato ancor di più dopo il rinnovo.

Cristian Chivu, per evidenti motivi, ha preteso molto meno per firmare il contratto. E anche questo ha portato un risparmio importante per le casse della società.