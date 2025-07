Inter, il nuovo Nkunku costa la metà: si ‘vendicano’ per Fabregas

Christopher Nkunku è stato accostato in più occasioni all’Inter nelle ultime settimane: l’operazione è una vendetta a Fabregas

Presente e futuro in casa Inter si basano anche sulle operazioni di calciomercato che i nerazzurri potrebbero portare avanti per rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Il tecnico rumeno ha un’idea ben chiara in testa su come far giocare la squadra e ha ormai virato verso un 3-4-2-1 piuttosto sbilanciato, in cui il progetto è schierare Lookman al fianco di Lautaro e Thuram.

Sarebbe un reparto offensivo atomico, molto difficile da fronteggiare per le difese avversarie, ma serve anche equilibrio e la capacità di gestire le ripartenze avversarie e partite in cui magari è più complicato avere il controllo del centrocampo. Intanto, l’affare legato all’arrivo del nigeriano prosegue e ora l’Inter ha il sì totale del calciatore.

Allo stesso tempo, l’ufficializzazione della trattativa ha portato diversi intermediari a offrire profili adeguati alla rosa nerazzurra per quella zona di campo. Uno di questi gioca nello Strasburgo ed era finito nel mirino del Como, pronto a affondare il colpo per metterlo a disposizione di Cesc Fabregas.