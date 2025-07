Ausilio l’aveva (quasi) preso 7 anni fa: è ancora giovane e il prezzo è abbordabile

Colpo di scena in ottica calciomercato Inter: torna in auge il nome di un giocatore trattato nel 2018. Può liberarsi per soli 20 milioni

Il calciomercato è strano, ci sono tante storie a dimostrarlo, soprattutto quando si tratta di top club come l’Inter. Ci sono calciatori che vengono accostati praticamente ad ogni sessione estiva e invernale, senza poi mai sbarcare ad Appiano Gentile. Altri di cui si parla tutti i giorni per settimane e poi finiscono nel dimenticatoio. Come è normale che sia, ogni direttore sportivo ha i suoi pupilli, e quello nerazzurro Piero Ausilio non fa eccezione.

I tifosi che hanno più memoria ricorderanno che nell’estate di sette anni fa – ai tempi di Thohir presidente e Spalletti allenatore – l’Inter era già alla ricerca di un erede di Handanovic, portiere e capitano di quella squadra. A tal proposito, venne fuori il nome di un estremo difensore appena 19enne, sconosciuto a molti, anche tra gli addetti ai lavori: Andryi Lunin.

La trattativa con lo Zorya Lugansk, club con cui si mise in mostra in Europa League, era ben avviata. Tanto che la ‘Gazzetta dello Sport’ ad aprile del 2018 dava per chiuso il suo passaggio all’Inter per 6 milioni di euro. Ma poi irruppe il Real Madrid, che ne apprezzò le qualità anche con la Nazionale Ucraina dove Shevchenko lo fece esordire nonostante la giovane età, che lo portò in Spagna alzando l’offerta a 8,5 milioni di euro.

Calciomercato Inter, occasione Lunin se parte Sommer: il Real Madrid chiede 20 milioni

Dopo aver fatto un paio di stagioni in prestito nell’ordine al Leganes, al Valladolid e (da gennaio) all’Oviedo, Lunin dal 2020 è tornato in pianta stabile nella rosa del Real Madrid. Trovandosi davanti un mostro sacro come Courtois, tuttavia, il portiere ucraino classe 1999 non è mai riuscito a ritagliarsi molto spazio. Ecco perché avrebbe deciso di cambiare aria in questa sessione di mercato.

Su di lui ha messo gli occhi il Villarreal, che può offrirgli la vetrina della Champions League. Ma il suo ingaggio da oltre 2 milioni di euro a stagione è impegnativo per il ‘Sottomarino Giallo’.

Intanto il club Merengue ha fissato il prezzo del suo cartellino intorno ai 20 milioni, ma c’è chi pensa che il presidente Florentino Perez potrebbe abbassare le pretese. Cifre che rientrerebbero di certo nei parametri dell’Inter: tutto dipende da Sommer e dalla sua eventuale cessione. A quel punto Ausilio potrebbe bussare al Real per Lunin e coronare un sogno cullato per sette anni.