Hakan Calhanoglu è ancora al centro del calciomercato dell’Inter: potrebbero esserci degli sviluppi clamorosi nelle prossime ore

Il budget economico e la direzione presa dall’Inter sul calciomercato si stanno concentrando sulla trattativa con l’Atalanta per Ademola Lookman, ma attenzione anche alla mediana, lì dove bisognerà prendere scelte pesanti per dare equilibrio alla squadra. Oggi la composizione del centrocampo sarebbe con Nicolò Barella al fianco di Hakan Calhanoglu.

La permanenza del turco in rosa, però, ad oggi, non è ancora certa, nonostante le parole al miele di Piero Ausilio negli scorsi giorni. I rumors dalla Turchia arrivano di continuo e vogliono l’ex Milan ancora al centro del dibattito per via della sua presunta volontà di trasferirsi da Milano e arrivare in patria, dove in realtà non ha mai giocato.

Le voci si sono fatte fitte nelle scorse settimane sul pressing del Galatasaray per portarlo in giallorosso, ma poi non sono mai davvero diventate concrete, visto che il blitz in Italia ha portato un’offerta verbale piuttosto scarna e insufficiente all’Inter, che non ha avuto seguito.

Le cose potrebbero cambiare nei prossimi giorni e questa settimana potrebbe essere quella decisiva per il regista, in un senso o nell’altro.

Calhanoglu e il trasferimento in Turchia: c’è l’esempio di Cristiano Ronaldo

Interlive.it ha verificato le voci delle ultime ore e possiamo confermare che non sono ancora arrivate offerte ufficiali per Calhanoglu, né il calciatore ha chiesto la cessione al suo attuale club. Nei prossimi giorni, il turco tornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile e si attende un colloquio con la dirigenza.

Allo stesso tempo, l’interesse del Fenerbahce è concreto e potrebbe tradursi in una proposta importante per l’ingaggio del centrocampista. Quella all’Inter, però, sarà comunque inferiore ai 20 milioni di euro, tra i 15 e i 18 per la precisione. Ciò potrebbe scatenare un effetto domino che vedrebbe ancora il Galatasaray come protagonista.

Per i Cimbom, infatti, sarebbe uno sgarbo non da poco vedere un calciatore simbolo, tifoso e capitano della nazionale passare ai diretti rivali. Da qui potrebbe nascere una sfida sul calciomercato, un po’ come successe ai tempi dell’addio di Cristiano Ronaldo alla Juve, tra City e United.

Non si escludono sorprese, ma dobbiamo chiarire la posizione dell’Inter: Calhanoglu partirà solo se si esporrà ufficialmente per dire addio al club meneghino e comunque con un’offerta sufficiente, da almeno 25 milioni di euro.