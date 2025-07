Dumfries, Mendes in pressing sul Barcellona: le ultime | INTERLIVE

Nonostante le ultime dichiarazioni di Piero Ausilio, per l’Inter la preoccupazione è alta: l’offerta potrebbe arrivare a breve

Altri dieci giorni. Ecco quanto tempo ancora dovrebbe resistere l’Inter. Come? La difesa, in questo caso, non può essere predisposta secondo una tattica ragionata. E né potrebbe essere affidata a un particolare e decisivo sforzo d’animo.

Non dipende più dall’Inter: questo è il problema. C’è una clausola, relativamente bassa e valida fino ai 31 del mese. E c’è un giocatore che non disdegna l’idea di lasciare i colori nerazzurri. Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, Jorge Mendes, il nuovo intermediario vicino a Denzel Dumfries, starebbe spingendo molto col Barcellona per propiziare il trasferimento entro fine agosto.

Mendes gravita da un bel po’ attorno a Dumfries. E nelle ultime settimane starebbe collaborando con papà Boris, che è di fatto il vero agente del laterale olandese. Mendes non è stato coinvolto per caso: è uno degli intermediari più vicini a Laporta e dunque al Barcellona.

La clausola, a causa del Mondiale per Club, scadrà come sappiamo il 31 luglio. L’Inter si dice ancora tranquilla, come ha detto nei giorni scorsi Ausilio. I nerazzurri sperano infatti che i catalani possano avere difficoltà a mettere insieme i famosi 25 milioni utili a coprire la clausola di rescissione.

Mendes continua a sperare in una mossa del Barcellona per Dumfries

Al Barcellona, Dumfries piace sul serio. Flick ha lasciato intendere più volte di voler aggiungere alla rosa un giocatore potente. Certo, tecnicamente sarebbe un po’ fuori contesto, ma non è escluso che al Barcellona stiano pensando a soluzioni contenitive in difesa per far scatenare in tutta la sua potenza la creatività di Yamal sulla fascia.

I catalani, a ogni modo, non sono l’unica squadra che potrebbe decidere di approfittare dell’occasione. Dalla Premier potrebbe muoversi il Manchester City. Poi potrebbero farsi avanti altre inglesi, alcune delle quali sono state vicine all’ex PSV anche negli anni scorsi (Aston Villa, Tottenham, Chelsea, Newcastle). E poi potrebbe alzare la testa anche il Bayern Monaco.

Qualche giorno fa, Ausilio aveva annunciato che l’Inter non aveva ancora registrato alcun approccio formale da parte del Barça per Denzel Dumfries. Dopodiché ha aggiunto: “C’è una clausola di rescissione, è vero… ma scadrà presto e andremo avanti“.

L’olandese apre alla destinazione spagnola

In teoria, Dumfries preferirebbe accasarsi in un club inglese. Ora, però, potrebbe essersi già abituato all’idea di poter giocare con i blaugrana. In tutto ciò, non è escluso che lo stesso Mendes, pur cercando di favorire un accordo con il Barcellona, possa essere già entrato in contatto con il Manchester City e l’Aston Villa.

La clausola rescissoria appare a tutti come un’occasione interessante. E Dumfries sa che questa potrebbe essere la fase giusta per trasferirsi. Da quando è arrivato all’Inter nel 2021, le prestazioni del giocatore hanno continuato a migliorare anno dopo anno.

Magari, l’ex PSV sa di aver raggiunto il suo apice a Milano proprio nella stagione 2024/2025. Pur non essendo contrario a una permanenza, potendo scegliere, sarebbe già in Premier o in Liga. Ciò che è certo è che l’Inter non vorrebbe perderlo. E che i 25 milioni di euro sono un prezzo molto più basso rispetto alla valutazione corrente.

Dopo il 31 agosto, l’Inter potrebbe dunque tornare ad avere il pieno controllo sul prezzo del cartellino. A quel punto, pur non chiudendo a una cessione (Marotta ha più volte spiegato che il club non vuole trattenere chi ha intenzione di uscire), i nerazzurri potrebbero chiedere non meno di 35-40 milioni per il suo trasferimento.