Ora l’Inter ci prova con lo scambio, il grande colpo si avvicina

Mentre prosegue la trattativa per Lookman, l’Inter non ha affatto mollato la presa sull’altro principale obiettivo di mercato

Quella appena cominciata è la settimana in cui inizierà la nuova stagione dell’Inter. Chivu e i suoi si ritroveranno sabato 26 luglio ad Appiano Gentile per l’inizio della preparazione pre campionato.

Oltre alla sfida in famiglia del 3 agosto, sono altre tre le amichevoli estive già programmate per i nerazzurri che affronteranno il Monaco (l’8 agosto), il Monza (il 12) e l’Olympiakos, a Bari, il 16 ovvero a poco più di una settimana dal debutto in campionato previsto lunedì 25 agosto con il Torino a San Siro. La speranza di Chivu è di avere a disposizione almeno per quella data i due grandi obiettivi di mercato per i quali la dirigenza sta trattando da giorni.

Il primo è Ademola Lookman. Il nome dell’attaccante nigeriano è spuntato all’improvviso, agitando (in senso buono) i tifosi nerazzurri che non si aspettavano di certo di un accordo già raggiunto tra l’Inter e il giocatore che scalpita per cogliere questa grande opportunità. C’è da convincere l’Atalanta e non sarà affatto facile. In settimana potrebbe decidersi tutto. L’Inter non vuole trasformare la trattativa Lookman in un tormentone. Se non ci dovessero essere margini per chiudere, si virerà su Nico Gonzalez.

L’Inter non molla Leoni, ecco chi può andare al Parma

Non solo Lookman. L’Inter continua ancora a seguire Giovanni Leoni. I nerazzurri, al momento, sono avanti rispetto al Milan che non interverrà nel reparto arretrato senza una cessione con Thiaw il maggiore indiziato all’addio. L’Inter, invece, è disposta a investire sul giovane centrale del Parma anche con l’attuale organico. Anzi, la permanenza sia di De Vrij che di Acerbi potrebbe giovare e non poco a Leoni che può crescere ulteriormente al cospetto di due grandi interpreti del ruolo.

Il Parma continua a chiedere almeno 30 milioni per il difensore. Una richiesta che è lievitata rispetto ai 20 iniziali. I contatti tra i due club sono frequenti. Di Leoni si è sicuramente parlato nell’ambito della trattativa che ha portato Bonny in nerazzurro. L’Inter ha preso informazioni e, nonostante sia Marotta che Ausilio abbiano glissato, non è affatto un azzardo ipotizzare un nuovo tentativo a breve.

Ad agevolarlo, paradossalmente, potrebbe essere una mossa del Parma che ha richiesto Sebastiano Esposito all’Inter. L’attaccante, in uscita dai nerazzurri con un solo anno di contratto, è stato vicino alla Fiorentina e poi al Cagliari. Entrambe le squadre non hanno chiuso l’affare e ora si è inserito il Parma, una pretendente che potrebbe essere agevolata proprio dall’Inter che vuole inserire Esposito come contropartita proprio nell’affare Leoni. Basterà per convincere il Parma ? Le condizioni per provarci ci sono tutte poi si vedrà.