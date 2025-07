Tutti pazzi per Lookman: “Appena sentito che l’Inter ha chiuso, ecco le cifre”

Cresce l’entusiasmo per l’attaccante nigeriano ma l’Atalanta attende il rilancio dell’Inter, quanto proposto ancora non basta

Nella settimana che dovrebbe decidere le sorti del futuro di Hakan Calhanoglu in nerazzurro, con Galatasaray e Fenerbahce invischiate in una strana corsa a due finora priva di qualunque tentativo concreto di approccio, l’Inter guarda con vivo interesse alla situazione che lega ancora Ademola Lookman all’Atalanta.

L’esplosivo attaccante nigeriano, fra i migliori nel suo ruolo nelle ultime tre stagioni in Serie A, avrebbe infatti comunicato ai nerazzurri di voler sposare quanto prima il progetto di Cristian Chivu a fronte di una promessa da 4 milioni di euro stagionali d’ingaggio.

Quel che manca, dunque, è l’intesa definitiva fra i due club. I nerazzurri hanno presentato un’offerta da 40 milioni di euro che non avrebbe tuttavia trovato d’accorto la controparte bergamasca, ancora fermamente ancorata sui 50 milioni.

La distanza potrebbe assottigliarsi proprio nelle prossime ore, visto anche il rifiuto secco dello stesso attaccante alla destinazione alternativa a quella primaria, ovvero il Napoli di Antonio Conte.

Spalle al muro, l’Atalanta potrebbe dunque scendere di qualche milione. Magari inserendo all’interno della trattativa il solito pacchetto di bonus aggiuntivi.

Basta attendere oltre, i tifosi vogliono Lookman: “Quasi 50 milioni ma meglio di Gonzalez”

Per qualcuno, una trattativa di simile portata starebbe già avendo luogo per cifre piuttosto ragionevoli. Ma non ci sono ancora conferme.

I tifosi nerazzurri scalpitano, bramano con forza l’arrivo del giocatore a Milano. I tempi stringono, la concorrenza va sbaragliata. Anche per evitare che l’Inter finisca per scegliere l’opzione B, piuttosto controversa, ovvero Nico Gonzalez della Juventus.

Appena sentito che l’Inter ha chiuso per Lookman a 45 + 5 di bonus, a qualcuno risulta? — Claudio Piras (@ClaudioPiras11) July 21, 2025

Ma linter non dovrebbe muoversi da 40

Tanto lookman non andrebbe da nessun altra parte, l’unica offerta è l’inter — Frias 4.1% (@Frias56946262) July 21, 2025

ragazzi il trequartista dell’Inter sarà Nico Gonzalez è inutile che sperate in Lookman va al Napoli — CHIVU-BALL IN BANTER ERA (@InterMerca9387) July 21, 2025

Lookman si compra perché pensiamo che ci renda più forti. L’umore dei tifosi si raddrizza con le partite, non con il mercato. — Vittorio Xlater ⭐⭐ 🇪🇺🇺🇦 (@VittorioXlater) July 21, 2025

@theboss_1908 novità sul fronte lookman ? La vogliono chiudere o aspettano di farselo soffiare ? — alibi90 ⭐️⭐️ (@alibi2000) July 21, 2025

@Inter usate i miei soldi per lookman — Andrea (@Andreamari001) July 21, 2025

Con Lookman in squadra, l’aspetto del reparto offensivo dell’Inter diverrebbe ancor più temibile di quanto già non fosse in precedenza.