L’Inter lo ha mollato completamente: vola in Arabia da Inzaghi o CR7

Il suo futuro è già scritto e sarà lontano dalla Milano nerazzurra: i dettagli

Manca poco al ritiro che, il prossimo 26 luglio, darà ufficialmente il via alla nuova stagione dell’Inter. La squadra, agli ordini di Cristian Chivu si riunirà ad Appiano Gentile: ed il tecnico rumeno, a tal proposito, spera di vedere molti volti ‘nuovi’.

In tal senso il calciomercato nerazzurro sta negli ultimi giorni focalizzandosi sul reparto avanzato, con le difficoltà ad arrivare ad Ademola Lookman e la suggestiva ipotesi alternativa che porterebbe invece a Nico Gonzalez, in uscita dalla Juventus. Idee in continuo divenire, anche perché pure centrocampo e difesa meriteranno non poche attenzioni.

Nel frattempo una rivelazione bomba è venuta a galla per bocca di una delle voci più autorevoli del mercato internazionale: si ritorna a guardare all’attacco.

Inter, retroscena pazzesco: Marotta voleva il bomber

Era e rimane di vitale importanza per Marotta e Ausilio rinforzare l’attacco. Dopo la firma di Bonny e le conferme di Lautaro e Thuram, l’Inter cerca un quarto elemento di spessore internazionale che possa completare il pacchetto a disposizione di mister Chivu.

Nonostante ad oggi si parli tanto di Ademola Lookman, per il quale l’Atalanta sta facendo molta resistenza chiedendo almeno 50 milioni, c’è stato un momento in cui la dirigenza di Via della Liberazione ha seriamente pensato a Darwin Nunez.

Secondo quanto riferito da ‘Tbrfootball.com’ il Napoli si sarebbe ormai definitivamente allontanato dal nazionale uruguagio che già aveva detto sì al club di De Laurentiis: eccessive le richieste del Liverpool, troppi i 75 milioni di euro richiesti a fronte di un’offerta da appena 60.

E così Nunez non sbarcherà al ‘Maradona’ nelle prossime settimane. Ma nemmeno a San Siro. Il corrispondente capo della testata, Graeme Bailey, ha confermato l’interesse anche di altre squadre come Inter e Juventus.

Sembra però che i nerazzurri si siano rivolti verso altri profili, lasciando anzitempo la pista Nunez ad altri club. Ecco perché, in questo momento, la punta 26enne – in scadenza il 30 giugno 2028 con i ‘Reds’ – potrebbe finire per approdare in Arabia Saudita.

Darwin Nunez, niente Inter: futuro in Arabia

Secondo quanto riferito pare che i club interessati a Nunez, in questo momento, arrivino esclusivamente dalla Saudi Pro League e siano pronti ad accontentare le richieste economiche del Liverpool.

Uno scenario che va delineandosi, a poco più di un mese dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato. Il Liverpool nella figura di Arne Slot ha chiarito già sul finire della scorsa stagione la volontà di cedere il nazionale uruguagio durante l’estate.

Il giocatore, ad oggi, preferirebbe l’Atletico Madrid (che ha mostrato un timido interesse) o la MLS: la pista più concreta continua però a rimanere quella araba, con l’Al-Hilal di Inzaghi o l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo che potrebbero farsi avanti con un’offerta.

Nella passata stagione Darwin Nunez ha racimolato 47 presenze, segnando però sempre meno rispetto al passato: appena 7 reti con 7 assist vincenti. Per le società arabe il suo stipendio da 4,7 milioni di euro a stagione non sarebbe un problema.