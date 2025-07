UFFICIALE: vola in Premier. Ma l’effetto domino può favorire il colpo Inter

Un obiettivo di mercato dell’Inter giocherà in Premier League l’anno prossimo. Attenzione al possibile effetto domino che può comunque favorire i nerazzurri

Sono giorni di grande attesa per i tifosi dell’Inter che stanno seguendo passo dopo passo la possibile evoluzione della trattativa con l’Atalanta per portare Ademola Lookman in nerazzurro.

Un nome spuntato all’improvviso quello dell’attaccante nigeriano che si affianca a quello di un altro grande obiettivo seguito da tempo dall’Inter ovvero Giovanni Leoni, il giovane difensore centrale del Parma per il quale i Ducali continuano a chiedere almeno 30 milioni. Leoni o meno, nonostante la permanenza di Acerbi e De Vrij, l’Inter potrebbe acquistare un altro difensore centrale in grado di adattarsi sia alla linea a tre o a quattro.

Tre dei possibili rinforzi per il reparto accostati all’Inter per settimane sono svaniti. Jaka Bijol, seguito già un anno fa, ha lasciato l’Udinese e giocherà nel Leeds la prossima stagione. Sam Beukema è un nuovo difensore del Napoli mentre lo spagnolo Christian Mosquera è, di fatto, già dell’Arsenal

Mosquera all’Arsenal, un trasferimento che può favorire l’Inter

L’accordo tra Valencia e Arsenal per il trasferimento del centrale ai Gunners è stato già raggiunto una settimana fa per 20 milioni di euro. Il difensore si è recato già a Londra, ha sostenuto le visite mediche e registrato un contenuto video che l’Arsenal ha erroneamente mostrato durante la presentazione dell’altro nuovo acquisto Noni Madueke. Tutto fatto, insomma, ma manca ancora l’ufficialità sull’arrivo di Mosquera ai Gunners con il difensore che non ha seguito la squadra nella tournée asiatica.

L’Inter ha seguito a lungo Mosquera senza però mai trattarlo con il Valencia. Il suo approdo all’Arsenal può comunque favorire indirettamente i nerazzurri che sono interessati da tempo a Jakub Kiwior, difensore che i Gunners hanno acquistato due anni fa dallo Spezia. Il polacco ha vissuto una seconda parte di stagione da titolare con Arteta che lo ha schierato al posto dell’infortunato Gabriel.

Con il rientro di quest’ultimo e l’arrivo di Mosquera, Kiwior è destinato a un’altra annata da rincalzo, una prospettiva che di certo non lo entusiasma e che potrebbe spingerlo a forzare la sua cessione con il club.L’Inter monitora la situazione, pronta a cogliere una potenziale occasione favorevole di mercato. L’Arsenal valuta Kiwior almeno 20 milioni ma potrebbe aprire anche a un eventuale prestito, considerata la scadenza contrattuale al 2028. Una formula quest’ultima che può intrigare i nerazzurri.

Con l’ex Spezia, l’Inter si garantirebbe un difensore giovane (classe 2000) che conosce la Serie A, ha un discreta esperienza internazionale maturata nei due anni all’Arsenal e con la nazionale polacca e può giocare sia a tre che a quattro. La priorità dell’Inter resta Leoni ma se davvero l’Arsenal dovesse aprire al prestito, Kiwior può diventare un’opportunità soprattutto nella fase finale della sessione estiva.